MOZ

Bad Saarow (MOZ) Polizeibeamte haben am Montagvormittag in Bad Saarow einen Lkw-Fahrer ohne Führerschein gestoppt.

Sie hielten den 30-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in der Silberberger Chaussee an. Der Mann war in einem Lkw mit Frankfurter Kennzeichen unterwegs, meldete die Polizei am Dienstag.

Der Fahrer konnte den Beamten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Er musste den Lkw stehen lassen und erhielt eine Anzeige.