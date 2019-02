„Witzig zu sein macht keinen Spaß. Sie müssen amüsant sein“

Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Im Alter von 85 Jahren verstarb Modeschöpfer Karl Lagerfeld in Paris. Der gebürtige Hamburger wird jedoch nicht nur wegen seiner Mode, sondern auch seiner markanten Sprüche in Erinnerung bleiben.

„Mir geht manches durch den Mund,bevor es mir durch den Kopf geht“, sagte Karl Lagerfeld einmal. Denn wenn dem Designer eine Frage gestellt wurde, verzog er oftmals keine Miene und plauderte einfach drauf los.

Dabei tätigte er teilweise arrogante oder ironische Aussagen über sich selbst. So kam Lagerfeld zu dem Schluss: „Zwischen mir und dem Rest der Welt steht eine Glaswand.“ oder „Ich leide an einer Überdosis meiner selbst.“ Bereits 2006 erklärte er aber auch im Magazin „Stern“: „Ich kann mich, Gott sei Dank, […] über mich selbst lustig machen. Was mich natürlich nicht daran hindert, mich auch über andere lustig zu machen.“ So bekamen bekannte Persönlichkeiten immer wieder ihr Fett weg. Über Pippa Middelton sagte er einmal: „Ich mag ihr Gesicht nicht. Sie sollte nur ihre Rückseite zeigen.“ Auch zu Lady Diana hatte er eine klare Meinung: „Lady Diana war hübsch und irgendwie süß. Aber allen voran auch dumm.“.

Dass er sich überhaupt der Mode widmete, hat er auch seiner Mutter zu verdanken. „Meine Mutter hat versucht, mich für das Klavierspiel zu begeistern. Eines Tages klappte sie den Klavierdeckel auf meinen Fingern zu und meinte: ’Zeichne lieber, das macht weniger Lärm’.“, erzählte er. Doch für ihn war die Mode nie Arbeit. „Am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund."

Seinen berühmtesten Spruch zum Thema Mode sagte Lagerfeld wohl im April 2012 in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. Der Satz „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“ sorgte in der ganzen Welt für viel Aufsehen.

Zwar machte der Modeschöpfer lange Zeit ein Geheimnis um sein Alter, doch mit dem älter werden, ging er offen um. So stellte er fest: „Nichts macht einen älter, als wenn man versucht, jung auszusehen.“

Dabei war der Chefdesigner verschiedenster Luxusmarken wie Fendi oder Chanel nie an Geld interessiert. „Geld zu haben, ist nur die Voraussetzung dafür, um welches ausgeben zu können.“ Denn so erklärte er einmal anschaulich: „Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.“