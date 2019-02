Ladendieb muss 300 Euro zahlen

RA

Neuruppin (MOZ) Ein 27-jähriger Ladendieb hat am Montagabend in einem Supermarkt am Babimoster Ring Schuhe und Unterwäsche im Wert von 100 Euro gestohlen.

Der Mann war am Montag gegen 18.30 Uhr erwischt worden, als in dem Geschäft die Diebstahlsicherung Alarm schlug.Die Polizei wurde informiert, die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens erhielt er rechtliches Gehör. Der 27-jährige gestand die Tat. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro erhoben und der Mann wieder frei gelassen. Die entwendeten Waren blieben im Markt.