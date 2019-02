Trauer nach Kahlschlag

René Wernitz

Havelland (MOZ) Buckower und Garlitzer und viele andere im Amt Nennhausen trauern um Dutzende Bäume, die gefällt wurden. Sie alle standen an der ehemaligen Landesstraße 982, die der Kreis 2018 übernommen hat. Zwischen Buckow und Garlitz erfolgte ein Kahlschlag, dessen Notwendigkeit offenbar zuvor nicht ausreichend seitens der havelländischen Kreisverwaltung kommuniziert wurde. Am Wochenende hatten sich Bewohner der Dörfer am Straßenrand eingefunden, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Jeder Baumstumpf ist gegenwärtig eine Gedenkstätte.

Generationen wuchsen mit den Bäumen auf, die vielen ans Herz gewachsen waren. Gudrun Lewwe, Garlitzer Ortsvorsteherin, hätte sich gewünscht, dass die Menschen im Vorfeld der Fällungen sozusagen mitgenommen worden wären, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Eine Einwohnerversammlung wäre durchaus angebracht gewesen. Sie selbst sei ebenso vom Umfang der Arbeiten überrascht worden.

Die gesamte Straße zwischen Nennhausen und der Kreisgrenze zu Potsdam-Mittelmark, wird seit 2018 „nach und nach in den Ortslagen und der freien Strecke in einen verkehrssicheren, richtliniengerechten Ausbauzustand versetzt“, so der kommissarische Baudezernent Martin Felstow auf BRAWO-Nachfrage in einer schriftlichen Stellungnahme. Den Baumverlust erläutert er so: „Es handelte sich um eine lückige Laubbaumallee (91 Bäume) mit einem hohem Anteil geschädigter Bäume. Aufgrund der Aufweitung der Straße und der technischen Ertüchtigung (Herstellung eines tragfähigen Untergrunds) war die Fällung der Bäume unvermeidbar. Die Standsicherheit vieler Bäume und somit die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben.“

Laut Felstows weiteren Erläuterungen sei durch einen Fachplaner ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erarbeitet worden, in welchem unter anderem der Baumbestand aufgenommen und entsprechende Kompensationsmaßnahmen ausgewiesen wurden. Auf dieser Grundlage sei eine Fällgenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt worden. Am 5. November habe eine Befahrung der Strecke mit der UNB stattgefunden. Die Genehmigung sei am 18. Dezember erteilt worden. Die Fällung erfolgte zwischen dem 4. und 12. Februar.

In die Zukunft gerichtet erklärt Martin Felstow, dass die Straßenbaumaßnahme nach der Trappenschutzzeit ab 1. September realisiert wird. Die Ersatzpflanzung im Frühjahr 2020 soll 199 Bäume umfassen, größtenteils als neue Alleepflanzung an der Kreisstraße.