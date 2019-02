Pferde: Letzte Hoffnung für traumatisierte Soldaten

Wolfgang Balzer

Paretz/Potsdam Im vergangenen Jahr erkrankten in der Bundesrepublik 182 Soldaten nach ihrem Kriegseinsatz an Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Vielen von ihnen wird Bundeswehrkrankenhäusern geholfen, aber eben nicht allen. Drei von ihnen begleitete Leonhard Hollmann, Produzent und Regisseur des 90-minütigen Dokumentarfilms „Stiller Kamerad“, mehr als eineinhalb Jahre auf ihrem mühsamen Weg, möglichst wieder ohne psychische Einschränkungen am öffentlichen Leben teilnehmen zu können.

„Claudia Swierczek erzählte mir, dass sie auf ihrem Pferdehof in Paretz traumatisierte Soldaten therapiert. Mich faszinierte der Gedanke, dass gerade diese sensiblen Tiere den Soldaten helfen können, ihre Kriegstraumata zu verarbeiten“, erzählte Leonhard Hollmann, der auch den Ketziner Imagefilm produziert hat, während eines Filmgesprächs nach der Brandenburg-Premiere seines Dokumentarfilms im Babelsberger Filmtheater Thalia.

Im Film geben eine Soldatin und zwei Soldaten während dieser eher unkonventionellen Behandlung mit Pferden als Co-Therapeuten sehr persönliche, intime Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt während und nach dem Zusammensein mit den Pferden.

„Claudia hat mir mehrmals das Leben gerettet“, erzählte Soldatin Mandy beim Filmgespräch, die nach ihren Einsätzen im Kosovo und in Afghanistan schwer an PTBS litt. Sie hatte bereits mehrere Therapien durchlaufen – ohne Erfolg. So wurde die Therapie mit Pferden bei Claudia Swierczek ihr Strohhalm, ihre letzte Hoffnung. Wie auch die zwei Soldaten, gab sie im Film sehr persönliche Einblicke in ihr Inneres, in ihre sie psychisch noch immer belastenden Kriegserlebnisse und in ihre Gedanken zu ihrer Verantwortung bei den Einsätzen, bei denen eben auch Menschen getötet werden. Mit Geduld und in aller Ruhe führt sie die Therapeutin beim Zusammensein mit den Pferden dahin, sich selbst zu erkennen. Sehr behutsam, sehr unaufdringlich, nie störend begleitet das Filmteam die Therapie.

Claudia Swierczek, studierte Erziehungswissenschaftlerin und Psychologin, hat in Paretz einen eigenen Weg gefunden, diese Krankheit zu behandeln. Pferde erkennen menschliche Emotionen sehr feinfühlig, meint sie. Sie scannen sozusagen, was in uns vorgeht, werden zum Spiegel der Seele, eben der „Stille Kamerad“. Sehr offen, mit viel Vertrauen in das Filmteam, berichten die Soldaten auch über ihre Schuldgefühle. Die Therapie mit den Pferden habe ihnen geholfen, Verantwortung zu übernehmen – für die Pferde und für sich selbst. Fast unmerklich langsam wird deutlich, wie sich die Soldaten nach und nach ihren Schuldgefühlen stellen können und sie auch loslassen.

Ein sehr sensibles Thema über 90 Minuten mit Spannung dokumentarisch einfühlsam gestaltet zu haben, dafür dankten die Zuschauer im ausverkauften Filmtheater dem Team mit langem Beifall und schließlich im Filmgespräch mit anerkennenden Worten.

Verwunderung herrschte über einen Fakt: Nach vielen Jahren erfolgreichen Therapierens mit Pferden wird die Methode von der Bundeswehr noch immer nicht als Heilmethode anerkannt und deshalb auch nicht finanziert. Auf dem Paretzer Pferdehof wurden die Behandlungen aus Spenden finanziert. „Bisher war jede Mühe vergebens, dass diese Kosten von der Bundeswehr übernommen werden“ sagte Mandy sichtlich enttäuscht. Und auch das: „Ich bin bei Claudia wieder dienstfähig geworden“. Wie ein Vertreter des Bundeswehrverbandes im Filmgespräch versicherte, gäbe es bereits positiv verlaufene Studien, aber die Anerkennung dauere noch.