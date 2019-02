HGA

Nieder Neuendorf (MOZ) Eine 39-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Yachthafen in Nieder Neuendorf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Frau war nach Angaben der Polizei auf dem Radweg in Richtung Spandau unterwegs. Eine 42-Jährige hatte sie beim Linksabbiegen mit ihrem Mercedes die Vorfahrt genommen und kollidierte mit ihr. Der Sachschaden wurde mit rund 600 Euro angegeben.