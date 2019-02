Eltern müssen noch Monate auf Rückzahlung warten

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Erst in einigen Monaten können Eltern von Kindern, die in den kommunalen Einrichtungen von 2014 bis 2018 betreut wurden und zu hohe Beiträge bezahlt haben, mit einer Erstattung rechnen. Das teilte die Verwaltung von Mühlenbecker Land mit.

Am Montag ist die neue, rückwirkende Kita-Satzung in einem Sonderamtsblatt veröffentlicht worden. Damit gibt es jetzt eine Grundlage zur Berechnung der korrekten Beiträge ab 2014. Sie tritt damit in Kraft. Es kam bei der Genehmigung der Satzung zu erheblichen Verzögerungen, weil das zuständige Jugendamt im Landratsamt zunächst beim Brandenburger Minis­terium nachgefragt hatte, ob eine rückwirkende Änderung überhaupt zulässig ist. Da es sich um einen Präzedenzfall handelt, dauerte die Prüfung lange. Ende Dezember erteilte der Landkreis dann sein Ein­vernehmen. Das war das Startzeichen für die Verwaltung. „Für rund 1 200 Kinder müssen etwa 57 600 Monate neu berech­net werden. Hinzu kommen zahlreiche Beitragsänderungen innerhalb eines Monats“, umreißt Kämmerin Kerstin Bonk den Umfang. Die Verwaltung sei bereits im Vorfeld tätig geworden und habe die Rechner entsprechend programmiert. Aktuell sei jedoch der Krankenstand in der Kitaverwaltung und auch in der Gemeindekasse sehr hoch, sodass noch kein Zeitplan feststehe. „Je nach der personellen Situation wird es einige Monate dauern, bis die Beitragshöhen für jeden einzel­nen ermittelt sind“, schätzt die Fachbereichsleiterin. Vorgegangen wird dabei nach dem Alphabet. Insges­amt sind im Haushalt dafür 2,4 Millionen Euro eingestellt. In der neuen Satzung wird eine andere Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge genutzt, wodurch die Beiträge nachträglich sinken. Die Differenz soll den Eltern zurückgezahlt werden. Nachzahlungen schließt Kämmerin Kerstin Bonk aus.