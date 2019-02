Schwelbrand in Wohnhaus

MOZ

Manschnow (MOZ) Am Montagabend mussten Polizei und Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes in der Friedensstraße ausrücken. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Schwelbrand gekommen. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Letztlich bestand jedoch keine Gefahr für Leib und Leben. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen sind zur genauen Brandursache laufen derzeit.