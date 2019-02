Termin für Bestattung von Obdachlosen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Beisetzung des am Mittwoch vergangener Woche gestorbenen Obdachlosen Uwe M. findet am Sonnabend, 16. März, um 10 Uhr auf dem Oranienburger Stadtfriedhof an der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße statt. Das teilte Janette Budtke mit, die sich um die Formalitäten gekümmert hatte und sich bei Unterstützern und Spendern bedankte. Auf große Blumenkränze solle verzichtet werden, Blumen könnten am Grab abgelegt werden. Es sei auch noch eine anschließende Zusammenkunft geplant. Der 57-jährige Uwe M. war tot in seinem Zelt an der Ladestraße gefunden worden.