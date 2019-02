32 Stühle sind neu zu besetzen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 26. Mai stehen die 32 Sitze der Strausberger Stadtverordnetenversammlung zur Wahl. Bis 21. März müssen die Kandidaten ihre Bewerbungen beim Stadtwahlleiter Thomas Lukaschewitz einreichen. Dabei ist einiges zu beachten.

Kritik an der Strausberger Kommunalpolitik wird besonders im Internet lebhaft geäußert. Auch das Verwaltungshandeln steht oft unter Beschuss. Selbst kommunalpolitische Verantwortung in Form eines Mandats zu übernehmen, ist nicht so populär. Wer tatsächlich als Seiteneinsteiger im städtischen Parlament mitmischen will, muss einige Regularien beachten. Auch Amtsinhaber und Parteien unterliegen klaren Maßgaben des Stadtwahlleiters Thomas Lukaschewitz, der sich auf das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz und die Brandenburgische Kommunalwahlverordnung beruft. So ist am 21. März um 12 Uhr Schluss mit der Möglichkeit, Wahlvorschläge schriftlich einzureichen. Der Wahlleiter orientiert aber ohnehin darauf, sich möglichst frühzeitig zu bekennen.

Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

Wenn sich Gruppen zu einer Listenvereinigung zusammenschließen wollen, müssen sie das ebenfalls bis spätestens 21. März, 12 Uhr, dem Wahlleiter schriftlich angezeigt haben. Und: Es darf nur ein Wahlvorschlag je Partei, politischer Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung für das gesamte Wahlgebiet eingereicht werden. Der darf dann aber bis maximal 48 Namen von Bewerbern enthalten.

Möchte sich jemand als Einzelbewerber zur Wahl stellen, dann muss er auf den Wahlvorschlag seinen Familiennamen, den oder die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag seiner Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift in erkennbarer Reihenfolge schrei-ben. Außerdem gehört der Name des Wahlgebietes, in diesem Fall also Strausberg, auf den Wahlvorschlag.

Einzelbewerber, die bisher noch nicht im Kreistag oder in der Strausberger Stadtverordnetenversammlung vertreten waren, müssen ihrem Wahlvorschlag 20 Unterstützerunterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beifügen. Die Unterstützer können ihre Unterschrift bis zum 20. März, 16 Uhr, im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 58, leisten. Man könne sie aber auch anderswo im Land Brandenburg vor einem ehrenamtlichen Bürgermeister, einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle leisten, teilt Thomas Lukaschewitz mit. Er gibt auf Anforderung die vorschriftsmäßigen Unterschriftenlisten aus.

Bei Parteien oder politischen Vereinigungen, die am 17. August 2018 im Bundestag, Landtag oder Kreistag durch mindestens einen im Land gewählten Abgeordneten oder einen Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung Strausberg seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, entfällt das Erfordernis der Unterstützungsunterschriften, weist der Stadtwahlleiter hin.

Auch Wählergruppen, die am Stichtag 17. August 2018 durch einen Kreistagsabgeordneten oder einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, benötigen keine Unterstützerunterschriften. Und die Pflicht, sie beizubringen, gilt auch nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der genannten Voraussetzungen für die Befreiung vom Erfordernis der Unterschriften erfüllt, erklärt Thomas Lukaschewitz.