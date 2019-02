„Diebe sind frech und skrupellos“

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Nach der Einbruchserie im Amtsbereich Golzow hat Amtsdirektor Lothar Ebert mit Jürgen Schirrmeister von der Prävention im Inspektionsbereich Märkisch-Oderland eine Einwohnerversammlung organisiert. Zugegen waren auch Mitglieder der Sicherheitspartnerschaften.

Die Einbruchserie Anfang Februar erstaunte auch die Polizei. Innerhalb von 24 Stunden wurde in Manschnow, Rathstock und Gorgast gleich 14 Mal versucht, in Häuser einzubrechen. Ähnliches hatte die Polizei bislang nur in den wesentlich anonymeren Siedlungen im Randberliner Raum erlebt, wie etwa in Hönow, erklärte Jürgen Schirrmeister am Montag. Er lobte die Zeugen, deren Hinweise zum Ergreifen der Täter führten. Sie hatten umsichtig gehandelt und die Polizei informiert.

Die konnte die Täter im Alter von 33 bis 47 Jahren fassen. „Derzeit wird weiter ermittelt, um die Beweiskraft zu erhöhen“, erklärte Schirrmeister auf Nachfragen auch von betroffenen Bürgern. Ein Strafmaß setze das Gericht fest. Darauf habe die Ermittlungsbehörde dann keinen Einfluss mher.

Jürgen Schirrmeister machte zunächst deutlich, dass die Einbruchsserie für diesen Grenzbereich in Golzow gar nicht typisch sei. Auch dank des Einsatzes der Sicherheitspartner zeige die Zahl solcher Straftaten für das vorige Jahr eine negative Tendenz. Von den rund 250 Straftaten insgesamt im Amtsbereich seien lediglich rund 30 Prozent Diebstahlfälle gewesen. Im randberliner Raum seien 40 bis 50 Prozent normal. Steigend hingegen seien die Internetkriminalität und Fälle von Sachbeschädigungen.

Der Präventionsbeauftragte stellte den Besuchern, darunter auch Vertreter der Sicherheitspartnerschaften Küstrin-Kietz und Bleyen-Genschmar, Untersuchungen vor. Danach dringen die meisten Einbrecher bei Einfamilienhäusern durch Türen (Terrasse) und Fenster ein. Nur knapp vier Prozent der Diebe macht sich die Mühe, über den Keller in die Wohnung zu gelangen. Bei Mehrfamilienhäusern kommen die Täter zumeist durch die Eingangstür, die oft unzureichend gesichert ist. Eine Haupteinbruchszeit gebe es nicht, so Schirrmeister. Diebesbanden nutzen die günstige Gelegenheit zu jeder Tageszeit. Mitunter ist der Bewohner auch gerade im Garten oder nur mal kurz zu Nachbarn — und hat nicht abgeschlossen. „Die meisten nicht abgeschlossenen Türen lassen sich mit einer Plastekarte öffnen, und zwar in Sekundenschnelle“, so Schirrmeister.

In der Beratung zur Sicherung des Eigentums unterschied Schirrmeister zwischen technischer Aufrüstung der möglichen Zugänge wie Türen und Fenster und dem aktiven Verhalten der Bürger. Um sich technisch beraten zu lassen, könne man mit Rüdiger Wantzlöben von der Polizeiinspektion einen Termin vereinbaren. Er berät kostenlos, wie man seine Wohnung wirksam gegen Einbrüche sichert. Einige Möglichkeiten erläuterte Schirrmeister vor Ort. Nicht weniger wichtig sei das persönliche Verhalten. Dazu gehöre die Pflege einer guten Nachbarschaft. Wachsame Nachbarn könnten bereits viel verhindern. Besonders, wenn sie Unbekannte, die sie auf Nachbars Hof entdecken, direkt ansprechen oder auch melden, wenn ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt. Wichtig sei, nicht leichtsinnig das Haus ungesichert zu lassen. Es seien auch schon Einbrüche passiert, bei denen die Bewohner im Haus waren. „Die Täter sind frech und skrupellos“ machte Schirrmeister deutlich. Ganz wichtig sei auch die Straßenbeleuchtung. Sie sollte nachts möglichst nicht abgeschaltet werden.

Beratungstermin: ruediger.wantzloeben@polizei.brandenburg.de oder Tel. 03341 330 1085