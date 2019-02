Hoffnung für die Obermühle

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Ist die Rheinsberger Obermühle noch zu retten? Das soll nun ein Gutachten klären, das vom Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes in Auftrag gegeben wurde. Doch es scheint Hoffnung zu geben. Noch in der ersten Hälfte des Jahres soll ein Bauantrag eingereicht werden.

Wer regelmäßig an der Mühlenstraße entlanggeht, kann den Verfall des Gebäudes regelrecht mitansehen. Die Löcher in der Fassade werden immer größer. „Die Obermühle ist sehr kaputt“, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Die Verwaltung steht in Kontakt mit dem Besitzer des Objekts. Seit der Kreis Ende 2017 das Haus per Ersatzvornahme gesichert hat, ist Bewegung in die Sache gekommen. Laut Schwochow ist in dem Besitzer die Erkenntnis gereift, dass es besser ist, selbst tätig zu werden, als für Ersatzvornahmen zu zahlen. Seit Anfang 2018 gebe es immer wieder Gespräche. Und Schwochow ist überzeugt davon, dass der Eigentümer ernsthaftes Interesse daran hat, das Objekt zu erhalten. „Er ist an einer Lösung interessiert, aber es ist nicht einfach“, so der Verwaltungschef. Schließlich gehe es um eine Investition in Höhe mehrerer Millionen Euro.

Was nötig wäre, um das marode Haus zu retten und wieder zu nutzen, soll nun in einem Gutachten geklärt werden. Der Zustand der Bausubstanz soll laut Schwochow genauso geklärt werden, wie die Möglichkeiten, die sich in dem Gebäude bieten. Die Kreisverwaltung hatte bereits Anfang 2018 eine Bauzustandsanalyse erarbeitet. Wie die Untere Denkmalschutzbehörde mitteilte, ist diese aber inzwischen überholt. Die Schäden, die mittlerweile an der rhinseitigen Fassade des Gebäudes entstanden sind, geben der Behörde neuen Anlass zur Sorge. Zwei Fensterstürze sind dort eingefallen und Teile der Traufe ausgebrochen. Deshalb habe es am 5. Februar einen Vororttermin mit Vertretern des Denkmalschutzes und dem vom Eigentümer beauftragten Bausachverständigen gegeben. Dabei wurden weitere Sicherungsmaßnahmen abgestimmt. „Zudem wurde versichert, dass an der Erarbeitung eines Bauantrages zur vollständigen Sanierung und Umnutzung des Mühlengebäudes gearbeitet würde“, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung.

„Am Ende soll auch ein Nutzungskonzept dahinter stehen“, so der Rathauschef. Es könne aber durchaus sein, dass das Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass die Obermühle nicht mehr zu retten ist. Der Besitzer scheint aber noch Hoffnung zu haben.