Charlotte Kühl holt sich den Titel

Udo Kühl

Müllrose Mit einer Nachwuchsmannschaft hat die Müllroser Schützengilde erfolgreich an den Ostdeutschen Meisterschaften der Bogenschützen teilgenommen. Es sollte für die Müllroser am Olympia-Stützpunkt in Berlin Hohenschönhausen ein letzter Härtetest vor den Deutschen Meisterschaften sein, die vom 8. bis 10. März im bayerischen Biberach ausgetragen werden.

Die Ostdeutschen Meister werden nach einer Vorrunde (2x 30 Pfeile) im Finalschießen ermittelt, das heißt der Vorrunden-Erste muss im Satzsystem gegen den Vorrunden-Achten antreten. Der Sieger benötigt sechs Satzpunkte und kommt dann eine Runde weiter.

Nach der Vorrunde konnten sich gleich drei Schlaubetaler Schützen Hoffnung auf eine Medaille machen. Charlotte Kühl (Schüler B) und Lisa-Marie Kühl (Schüler A) standen nach der Vorrunde auf Platz 1 mit 507 Ringen, beziehungsweise 565 Ringe von Lisa-Marie. Vorrundendritter wurden Raphael Zipfel (Schüler A) mit 553 Ringen und Annabell Pradel (Schüler C) mit 391 Ringen.

In dem mit 25 Startern größten Feld bei den männlichen Schülern A verpasste Alexander Pradel mit 505 Ringen das Viertelfinale knapp und wurde Zwölfter. In den Finals schaffte die zehnjährige Charlotte Kühl dann den großen Wurf. Souverän gewann sie ihr Halbfinale mit 6:0 und setzte sich im Finale gegen die Berliner Sportschülerin Stella Mrotzeck mit 6:5 durch.

Nicht ganz so gut lief es für die amtierende Deutsche Freiluftmeisterin Lisa-Marie Kühl. Nach einem 6:4 im Halbfinale unterlag die 13-Jährige im Finale der Vorrunden-Zweiten Melina Koeppen (BB Berlin) deutlich mit 1:7. Der zwölfjährige Raphael Zipfel gewann sein Viertelfinale mit 7:1 und unterlag dann im Halbfinale gegen den Frankfurter Biermann klar mit 0:6. Er blieb am Ende auf Platz 3 wie auch die achtjährige Annabell Pradel, da es in ihrer Altersklasse noch keine Finals gibt.

Nicht ganz so gut lief es für die Müllroser Schütengilde in der Regionalliga. Nach sehr gutem Start beendeten die Schlaubetaler diese auf dem sechsten Rang unter acht Mannschaften. Zuletzt beim Turnier in Mahlow hatten sie die ersten vier Partien verloren und sich anschließend gegen die Turngemeinde in Berlin (7:3), SV Dallgow (6:0) und dem VfR Kirchgandern (6:2) durchgesetzt. Der BSSC Olympia Berlin gewann die Regionalliga vor SG Motor Gohlis-Nord Leipzig. (uk)