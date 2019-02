Kinder und Ängste

Berlin (MOZ) Bei der aktuellen Bertelsmann-Studie über unsere Kinder ist herausgekommen, dass es dem Nachwuchs an wenig mangelt. Fast alle haben ausreichend Platz zum Spielen, acht von zehn ein eigenes Schlafzimmer und Markenkleidung. Dass es trotzdem Kinderarmut in diesem reichen Land gibt und dass dies eine Schande ist, steht außer Frage.

Erschreckend sind die Ängste der Kinder. Angst vor dem Schulweg, vor Mobbing und Angst vor dem sozialen Abstieg. Wie der aussehen könnte, bekommen viele Heranwachsende schon nach der Grundschule vorgeführt. Wer es nicht ins Gymnasium schafft, muss sich vor Gewalt und Ausgrenzung deutlich mehr fürchten, als die erfolgreicheren Altersgenossen.

Alles in allem aber geht es den Kindern in Deutschland gut. Nicht nur materiell. Im Durchschnitt. Doch immerhin. Die meisten Eltern sorgen sich um ihre Kinder und behüten sie. Manchmal zu sehr. Wer ist schon perfekt? Es gibt jedenfalls keinen Grund, die Verelendung der Kinder in Deutschland auszurufen. Das gibt die aktuelle Studie mitnichten her. Es sollte jedoch zum selbstverständlichen Anliegen der Gesellschaft werden, das Elend der vorhandenen Kinderarmut zu bekämpfen.