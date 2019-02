Pflicht zur Information

Berlin (MOZ) Wer seinen Urlaubsanspruch verfallen lässt, ist selbst schuld – dieses Argument können Chefs streichen. Es sei denn, sie haben ihre Beschäftigten vorher ausdrücklich aufgefordert – und zwar „klar und rechtzeitig“ –, den restlichen Urlaub zu beantragen und zudem die Voraussetzungen geschaffen, dass dieser tatsächlich genommen werden kann.

Der bisher vom Bundesurlaubsgesetz gedeckte „Verfall“-Automatismus gehört mit diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts der Vergangenheit an. Damit wird das deutsche Arbeitsrecht einmal mehr durch europäische Normen abgeändert, denn die Vorlage für die Richter in Erfurt lieferte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Für Arbeitnehmer ist dies erfreulich. Ihr Recht auf bezahlten Jahresurlaub wurde gestärkt – im Sinne des Gesundheitsschutzes.

Gerade für Menschen, die sich mit befristeten Verträgen von Job zu Job hangeln und sich schon deshalb gegenüber ihrem Arbeitgeber im Nachteil befinden, ist dies ein wichtiges Signal. Der Druck, sich ständig beweisen zu müssen, ist bei ihnen groß. Urlaub gerät da schnell zur Nebensache. Diese Schwäche auszunutzen, sei es nur durch bloßes Hinnehmen, ist nun nicht mehr möglich.