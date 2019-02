Großer Platzbedarf an Schulen

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Kreisverwaltung überarbeitet zurzeit die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis. Ziel ist es, den Platzbedarf in Kindertagesstätten und Schulen zu ermitteln.Derweil wird an den kreiseigenen Schulen kräftig investiert.

Die Liste der Investitionen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises für dieses Jahr ist lang. Auf dem Schulcampus in Schwanebeck erfolgt zurzeit der Um- und Ausbau der Grundschule. In den Sommerferien soll das Werk beendet sein, die Schule aus den jetzt genutzten Containern wieder umziehen. Bis Ende dieses Jahres würden dann die Außenanlagen hergestellt, nannte Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) am Montagabend im Kreisausschuss den weiteren Zeitplan.

Die Sanierung der Grundschule stellt den zweiten Bauabschnitt des Gesamtprojektes Schulcampus Schwanebeck dar. Im ersten Bauabschnitt war das neue Gebäude für die Oberschule errichtet worden. Dessen offizielle Eröffnung erfolgte Anfang November. Insgesamt hatte der Landkreis im Zuge der Übernahme der Schulträgerschaft für Um- und Ausbau der Oberschule mit Grundschule Schwanebeck eine Summe von 12,5 Millionen Euro in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 eingeplant. 800 000 Euro davon waren für die Ausstattung vorgesehen. Für die Bau- und Planungsleistungen standen somit 11,7 Millionen Euro zur Verfügung. Doch schon jetzt, nach Abschluss des ersten Bauabschnittes und der Beauftragung aller Gewerke des zweiten Bauabschnittes ergibt sich bereits ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von rund 1,86 Millionen Euro. Der Landrat verwies im Kreisausschuss auf die Kostensteigerungen im Baugewerbe. Die Bauleistungen im ersten Bauabschnitt lagen bereits 20 Prozent über den angesetzten Kosten. Bei der Vergabe der Bauleistungen für den zweiten Bauabschnitt Ende 2017/Anfang 2018 gab es erneut eine Kostensteigerung in Höhe von 25 Prozent.

Für die Oberschule am Rollberg in Bernau, die der Landkreis gerade erst übernommen hat, sind in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro geplant. Ende dieses Monats soll eine Machbarkeitsstudie fertig werden, auf deren Grundlage dann ab April ein Realisierungswettbewerb startet. Nach den Erfahrungen in Schwanebeck tendiert der Landkreis dazu, die Oberschule abzureißen und ein gänzlich neues Gebäude zu errichten. Für die Planungen wird etwa ein Jahr benötigt.

Der Bau der Zweifeld-Sporthalle für das Gymnasium Wandlitz wird ebenfalls vorbereitet. Bis Ende März wird ein positiver Bauvorbescheid erwartet – für den Standort links neben dem Gymnasium auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück, das sich von der Prenzlauer Chaussee bis zum Langen Grund erstreckt. 4,1 Millionen Euro hat der Kreis für den Bau eingeplant.

385 000 Euro aus dem Kreishaushalt fließen in diesem Jahr in das Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau. Im zweiten und dritten Quartal wird für Klimatisierung sowie Be- und Entlüftung der Räume gesorgt.

Der Austausch der Heizungsanlage – die Kosten betragen rund 170 000 Euro – steht im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Eberswalde auf dem Programm. Ausgeführt werden die Arbeiten außerhalb der Heizperiode von Mai bis August. In der Schule Nordend wird ebenfalls im zweiten und dritten Quartal die Gestaltung der Außenanlagen weitergeführt. Der Kreis rechnet hier mit etwa 150 000 Euro Kosten.

Nachdem Panketal und Bernau weiterführende Schulen an den Landkreis abgegeben haben und dafür mit millionenschweren Investitionen belohnt wurden beziehungsweise werden, kommen auch andere Kommunen auf den Geschmack. „Derzeit erfolgen mit der Stadt Werneuchen Gespräche zur Übertragung der Trägerschaft für die Europaschule Werneuchen“, informierte Landrat Kurth am Montagabend die Fraktionsspitzen des Kreistages. Ein konkreter Zeitpunkt zur Übergabe sei bisher zwar noch nicht vereinbart worden, „ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll aber noch vor den Kommunalwahlen herbeigeführt werden“, erklärte er. Zuvor müssten in Werneuchen allerdings noch Details zu den Grundstücken und zur Sportplatznutzung geklärt und geregelt werden.

Gespräche mit dem Landkreis hat auch die Gemeinde Wandlitz aufgenommen. Nach den Prognosen zur Entwicklung der Einwohnerzahlen erwartet Bürgermeisterin Jana Radant nicht nur einen steigenden Bedarf an Plätzen in Kitas, Grundschulen und Horten, sondern auch in weiterführenden Schulen. Bislang befinden sich im Gemeindegebiet mit dem Gymnasium in Wandlitz und der Oberschule in Klosterfelde lediglich zwei weiterführende Schulen. In der nahen Zukunft seien das zu wenige, wie die Bürgermeisterin glaubt.

„Wir erwarten nicht nur in Bernau aufgrund des verstärkten Baus von Wohnungen einen weiteren Bedarf an Schulkapazitäten in allen Schulformen“, erklärte Daniel Kurth. Auch für die Stadt Eberswalde sei eine von den Einwohnerprognosen abweichende Bevölkerungsentwicklung festgestellt worden und werde weiterhin erwartet. Entsprechend sei ein zusätzlicher Bedarf an Schulplätzen sowohl im Primarbereich als auch in den weiterführenden Schulen zu erwarten. „Zur Deckung des künftigen Bedarfs werden Maßnahmen mit der Stadt Eberswalde abgestimmt“, kündigte der Barnimer Verwaltungschef an.