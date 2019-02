31.000 Berliner Haushalte im Dunkeln

dpa

Berlin (dpa) Bei 31 000 Haushalten und 2000 Gewerbebetrieben in Berlin ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Ab etwa 14.00 Uhr waren der Bezirk Köpenick und Teile von Lichtenberg betroffen, wie der Energiekonzern Vattenfall mitteilte. Grund für den Blackout sind Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke. Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung am Abend sagte, habe „eine Bohrung die wichtige Stromleitung zerstört“.

Der Energiekonzern Vattenfall arbeite zusammen mit der Baufirma „mit Hochdruck“ an der Reparatur. „Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht dauern“, erklärte der Senatssprecher. Erste Schätzungen waren davon ausgegangen, dass der Stromausfall bis etwa 3.00 Uhr behoben sein könnte.

Nach Angaben der Feuerwehr sind in Köpenick und Lichtenberg teilweise auch der Mobilfunk und das Festnetz von dem Ausfall betroffen. Bürger wird in Notfällen geraten, sich direkt an die nächstgelegene Feuerwache oder Polizeidienststelle zu wenden. Auch ein Krankenhaus liegt in dem betroffenen Gebiet.

Der großflächige Stromausfall hat auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Auch bei der BVG kam es zu Unterbrechungen verschiedener Tramlinien.

Die Salvador-Allende-Brücke in Treptow-Köpenick ist derzeit wegen Bauarbeiten komplett für Autos gesperrt. Normalerweise ist sie eine der meistbefahrenen im Südosten der Stadt. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke weiter nutzen.

Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde.