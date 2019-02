Von Enkeltrick bis Stimmzettel

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Die Seniorenbetreuer des Amtes Barnim-Oderbruch haben sich am Dienstag in Neulewin zu ihrer regelmäßigen Runde zusammengefunden. Themen waren diesmal Sicherheit und Ordnung aber auch die im Mai anstehenden Wahlen.

Ein neues Gesicht in der Runde war Revierpolizist Uwe Lehmpfuhl. Der Zechiner ist seit Oktober vergangenen Jahres der zweite Mann neben Holger Pscheidt. Er selbst sieht sich als Kontaktbeamter zwischen Vereinen, Bürger und dem Amt sowie der Polizei. „Wir sind viel unterwegs und ich muss meinen neuen Bereich erst noch kennenlernen“, bat er die Anwesenden um Verständnis. Denn das Amt Barnim-Oderbruch hat es in sich: sechs völlig verschiedene Gemeinden zwischen Berliner Rand und polnischer Grenze. Deshalb würde die Bürgersprechstunde in Wriezen immer noch gerne genutzt, berichtet Lehmpfuhl. Sie findet immer dienstags im Wriezener Rathaus statt. Doch auch für die Rentner, die vielleicht nicht mehr mobil sind, will Lehmpfuhl Ansprechpartner sein. Deshalb bot er an, in den nächsten Seniorenrunden mit dabei zu sein. So zum Beispiel in der Gemeinde Prötzel am 11. März ab 14 Uhr im Bürgerhaus. Dabei will er über die Themen Enkeltrick und welche Schutzmaßnahmen man ergreifen kann, damit Fremde nicht das eigene Grundstück betreten, berichten.

Das Thema Geschwindigkeitsüberschreitung beschäftigt Neulewins Ortsvorsteherin und Gastgeberin Christine Reichmuth: „Zwischen Neulewin und Kerstenbruch ist das ein ewiges Problem.“ Uwe Lehmpfuhl zeigte sich dankbar über Hinweise, wo Probleme bestünden. Der Revierpolizist machte aber auch keinen Hehl daraus, wen er bei der Verkehrskontrolle „erwischen würde“. „Es sind vor allem die Einheimischen“, sagt Lehmpfuhl. Touristen würden eher als Verkehrshindernis empfunden, weil sie sich nicht auskennen, beziehungsweise die Aussicht genießen würden. Schnell hingegen seien vor allem diejenigen, die zügig nach Hause wollten. Da seien die 70 Stundenkilometer innerorts schnell erreicht, sprach er aus Erfahrung. Präventiv seien er und seine Kollegen derzeit schwerpunktmäßig an Schulen und Kindergärten unterwegs.

Über ein weiteres drängendes Thema informierte Wahlleiterin Sylvia Borkert die Seniorenbetreuer-Runde: Die anstehenden Wahlen. 22 Wahllokale stehen am 25. Mai im Amtsbereich zwischen 8 und 18 Uhr den Bürgern in allen Orten der sechs Gemeinden offen, um ihre Stimmen abzugeben. Dabei wird es wieder einiges an Papierkram zu bewältigen geben: „Auf dem Stimmzettel für die Gemeindevertreter können drei Stimmen abgegeben werden, bei der Personenwahl für die Ortsvorsteher und den Bürgermeister eine Stimme, auf dem Wahlzettel für den Kreistag drei Stimmen und für die Europawahl eine Stimme“, zählte Sylvia Borkert auf. Insgesamt sind es also vier Stimmzettel, die auszufüllen sind. Die Unterlagen für die Briefwahl, für diejenigen die nicht ins Wahllokal können oder wollen, gibt es voraussichtlich ab Anfang Mai. Bis 21. März, 12 Uhr, können sich Bürger zur Wahl aufstellen lassen. Am 26. März tagt dann der Wahlausschuss. „Danach werden wir alle, die sich zur Wahl stellen, öffentlich bekanntmachen“, blickte Sylvia Borkert voraus. Allerdings sei sie nur für das Organisatorische zuständig, alles Politische und Inhaltliche würden die Wahlvereinigungen selbst machen, stellte sie noch einmal heraus.