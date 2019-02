Der Aufbruch in den Rathäusern kommt noch

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Das Internet soll alles Mögliche einfacher machen – zum Beispiel Behördengänge ersetzen. Ein Check der Angebote von Odervorland bis Schöneiche zeigt: Der digitale Aufbruch hat gerade erst begonnen. Auch die Bürger sind verhalten.

Formulare für eine Baumfällgenehmigung oder eine Einzugsermächtigung, Veranstaltungshinweise in der Gemeinde oder eine Übersicht über die Struktur der Verwaltung selbst, örtliche Satzungen und Links zu Landkreis und weiteren Anlaufstellen für Bürger – das ist etwa der kleinste gemeinsame Nenner dessen, was sich auf sämtlichen Web-Präsenzen der regionalen Verwaltungen findet.

Wer diese Angebote nutzt, muss Formulare oder andere Unterlagen nicht mehr in seiner Gemeindeverwaltung abholen, aber wirklich interaktiv ist das noch nicht. Wer eine Dienstleistung in Anspruch nehmen will, muss in den meisten Fällen das Formular ausdrucken und einreichen, per Post oder persönlich. Den Gang zum Rathaus vollständig ersparen können sich die Bürger, wenn sie ihren Personalausweis für Online-Funktionen freischalten lassen. Lange Zeit war die Signatur nur mit Signaturkarte und einem Lesegerät möglich, das man anschaffen musste.

„Inzwischen reicht auch eine reine Softwarelösung aus“, eine sogenannte Fernsignatur, erläutert Katrin Rusch, Geschäftsbereichsleiterin unter anderem für Bürgerservice im Rathaus Erkner. Dort wird eine solche elektronische Signatur anerkannt, was sich noch nicht überall durchgesetzt hat. Aber auch in Erkner, sagt Katrin Rusch, wird dieses Angebot wenig genutzt.

Erkner will in nächster Zeit die digitalen Angebote erweitern. Eine neue Homepage ist in Arbeit, dort soll es zum Beispiel auch ein Online-Fundbüro mit Terminen der Versteigerungen, Fund- und Verlustanzeigen geben und ein Geoportal. So etwas gibt es in Grünheide schon: Auf einer Landkarte kann man sehen, wo zum Beispiel Bodendenkmale sind. In Erkner wären künftig auch auch ein interaktiver Stadtplan, ein Baustellenkalender und eine elektronische Bezahlfunktion denkbar, sagt Katrin Rusch.

Mehr Angebote gibt es in Fürstenwalde. Auf der Seite der Stadt können Eltern einen Kita-Platz anmelden und Paare den Wunschtermin ihrer Hochzeit angeben. Jeder Bürger sollte dort Übermittlungssperren zu seinen persönlichen Daten beantragen und erfahren können, ob der beantragte Personalausweis oder Reiseausweis fertig ist. Bei einem Klick auf diese Dienste öffnet sich jedoch ein Fenster, „Aus Sicherheitsgründen wurde der Vorgang abgebrochen“, steht dort. Die An-, Um- und Abmeldung von Gewerben, auch die Beantragung eines Feuerwerks ist online möglich. Genutzt werde der Service wenig. „Gerade im Ordnungs- und Gewerbeamt kommen die meisten doch lieber persönlich vorbei“, sagt Nadine Gebauer von der Stadtverwaltung.

Ein interaktives Angebot ist auch das Beschwerde-Portal Maerker, über das defekte Straßenlampen, Schlaglöcher und Ähnliches gemeldet werden können. Nur Woltersdorf hat es nicht. Aber auch Schöneiche setzt nicht nur auf den Maerker und die Internet-Findigkeit der Bewohner: So war im Herbst auf der Startseite von www.schöneiche-bei-berlin.de der Aufruf zu lesen, defekte Straßenlampen direkt beim Ordnungsamt zu melden. Neue Internetauftritte wollen sich übrigens beide Gemeinden am Berliner Rand demnächst leisten.