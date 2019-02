Handgemachte Musik im B1

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Handgemachte Musik wird im Schöneicher B1 seit Jahren groß geschrieben.

Für Sonnabend hat Inhaber Peter Farr die australische Ausnahmegitarristin Lecia Louise und die Vollblutschlagzeugerin und Multiinstrumentalistin Jenny K aus Holland verpflichtet. Sie spielen Blues, Rock, Jazz, Groove und Pop. Ihre Texte erzählen von Liebe, Träumen und Sehnsüchten.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro.

Die Märkische Oderzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten für das Konzert. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Aus welchem Land stammt Lecia Louise? Wer die Antwort weiß, rufe heute bis 14 Uhr an. Kontakt 01378 801448 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Die Gewinner werden am Donnerstag in der MOZ veröffentlicht.