Modepakete kommen gut an

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Modepakete und reduzierte Einzelteile sind bei den Boutiquen in und um Beeskow im Winterschlussverkauf erhältlich. Der milde Winter hat für manche Inhaber allerdings das Geschäft erschwert.

Mitarbeiterin Elke Umbreit zeigt auf die Winterpullis im Beeskower Modegeschäft „Mein Steckenpferd“. Noch sind die Rabattschilder im Laden verstreut, der Winterschlussverkauf noch in vollem Gange. „Leider lief der Verkauf wegen der milden Temperaturen etwas zäh“, erzählt Inhaberin Sylvia Goebel. Die Winterware im Laden sei momentan noch zwischen 50 und 70 Prozent reduziert.

Generell biete sie mittlerweile aber immer mehr Kleidung, wie etwa dünne Strickjacken an, die kombiniert das ganze Jahr über getragen werden können: „Man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, auf welche Temperaturen man sich einstellen muss“, sagt sie und lacht.

Im Modegeschäft Sari zeigt sich Mitarbeiterin Karin Müller hingegen relativ zufrieden mit dem Schlussverkauf: „Gerade Winterjacken sind jetzt noch gut rausgegangen“, sagt Karin Müller. Begonnen habe man mit dem Verkauf Mitte Januar. Momentan räumen die Angestellten bereits die Frühlingsware in den Laden. Auf einzelne Restbestände der Wintermode gebe es weiterhin 30 bis 40 Prozent Rabatt.

Bei der Lieberoser Boutique Melanie Moden begann der Schlussverkauf in der letzten Januarwoche. „Wir reduzieren die Winterartikel bis zu 50 Prozent“, sagt Inhaberin Melanie Schulze. Sie plane, den Winterschlussverkauf bis Mitte Februar fortzuführen.

In Storkow bietet Manfred Künelt in seinem Schuhgeschäft „Künus Schuhe“ reduzierte Winterware an. „Wir sind nicht richtig zufrieden mit dem Geschäft“, sagt Künelt. Lediglich, wer jetzt noch in den Winterurlaub fahre, kaufe momentan noch Winterschuhe. Was er jetzt nicht loswerde, komme in ein Lager und soll nächste Saison wieder verkauft werden.

Gundel Hilgenfeld vom Beeskower „Modeparadies“ begann Mitte Januar nach der Inventur mit der Rabattaktion. Die Inhaberin sehnt sich aber nach der früheren Regelung zurück, die den Winterschlussverkauf auf zwei Wochen ab Ende Januar reglementierte. „Die großen Häuser fangen ja mittlerweile schon Ende November damit an, das können sich die kleineren Geschäfte aber gar nicht leisten“, sagt sie.

Die ganz dicke Winterkleidung habe sie mittlerweile verkauft. Zwischen 30 und 70 Prozent habe sie reduziert, mittlerweile seien nur noch Restbestände übrig.

In der Beeskower Turmboutique bietet Mitinhaberin Ute Müller seit Mitte Januar Winterkleidung in Paketen an: In einer Staffelung konnten etwa Waren für 150 Euro für 100 Euro erworben werden. Einzelne Teile wie Strickjacken oder Kleider bot sie nach eigenen Angaben bis zu 50 Prozent reduziert an: „Ich bin zufrieden, jetzt geht es aber schon mit der Frühlingsmode weiter“, sagt sie.

Bei Katrin Häusler vom gleichnamigen Beeskower Modegeschäft sind in diesem Winter nach eigenen Angaben besonders Strickkleider und Pullover gut verkauft worden. Da sie bereits ab Mitte Dezember reduzierte Winterware anbot, sei mittlerweile nur noch ein Restbestand übrig: „Bei mir ist die neue Frühlingsware da, deswegen kommen die Wintersachen weg“, sagt sie.

Das Herrenmodegeschäft Krumnow hat auch in diesem Jahr wieder reduzierte Ware in Paketen angeboten: „Der Januar war ein hervorragender Monat“, resümiert Inhaber Bastian Gierke. Er schaut sich im Laden um und zeigt auf die Pakete: „Ab nächster Woche legen wir mit der Frühlingsware los.“ Für die Saison sagt Gierke florale Muster voraus: „Es wird richtig bunt.“