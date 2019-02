Viele Fragen zum Gesellschaftshaus

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt sucht derzeit für das Gesellschaftshaus Schleicher in der Wilhelmstraße einen neuen Pächter. Nachdem dem Pächter, der einen Vertrag bis Ende des vergangenen Jahres hatte, gekündigt worden war, interessieren sich nun auch die Stadtverordneten verstärkt für das Gebäude, vor allem die CDU-Fraktion. Denn das Objekt weist zahlreiche Mängel auf. So hat die CDU-Fraktion in der heutigen Stadtverordnetenversammlung gleich mehrere Anfragen an die Stadtverwaltung zu dem Thema.

So will die CDU-Fraktion unter anderem wissen, ob für das Gesellschaftshaus, wenn mehr als drei Monate kein Pächter gefunden wird, größere Umbaumaßnahmen erforderlich sind, um den Vorschriften zu genügen. Im Hintergrund steht die Befürchtung der CDU-Fraktion, dass das Objekt irgendwann gar nicht mehr vermietet werden kann.

Als ein großer Mangel hatte sich erst kürzlich die Stromversorgung ergeben. Um die zu gewährleisten wurde ein Baustromverteiler aufgestellt. „Auf dem Dachboden sind Kabel und Leitungen nicht fachgerecht verlegt worden. Wer hat die Installation dieser Leitungen vor 2016 veranlasst beziehungsweise von welcher Firma wurde dies realisiert?“, will die CDU-Fraktion wissen. Derzeit wird das Gesellschaftshaus lediglich vom Männergesangverein Germania genutzt. Das China-Restaurant ist separat vermietet. Die Stadt bemüht sich um einen neuen Pächter.

Im Mittelpunkt der Stadtverordnetenversammlung, der vorletzten vor der Kommunalwahl, heute um 17 Uhr im Rathaus, steht der Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt für das laufende Jahr. Die Beratungen in den Ausschüssen dazu waren geräuschlos über die Bühne gegangen. Es gab keine Wünsche nach Ergänzung oder Umschichtung der Mittel. Der Haushalt ist ausgeglichen. Rund 5,7 Millionen Euro sollen investiert werden.

Die Stadtverordneten sollen sich auch mit der Frage beschäftigen, wie es mit dem städtischen Altenheim weitergeht. Nachdem der Kreistag beschlossen hat, die kreisliche Seniorenheim GmbH zu beauftragen, in Eisenhüttenstadt ein neues Heim zu bauen, das das städtische Altenheim in der Poststraße ersetzt, stellt sich die Frage, was mit der städtischen Gesellschaft passiert und auch mit dem Gebäude.

Die Stadtverwaltung schlägt einen Verkauf vor. „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einleitung eines Interessenbekundungsverfahrens, mit dem Ziel der Veräußerung der Geschäftsanteile der ,Städtisches Alten- und Altenpflegeheim Eisenhüttenstadt GmbH’ einschließlich der Immobilie und des Grundstücks“, lautet die Beschlussvorlage in der Stadtverordnetenversammlung. (lö)