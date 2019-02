Witterung animiert zum Tempolauf

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt 69 Läufer haben den zweiten Wettbewerb um die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft bestritten. Die einheimischen Kanuten dominierten dabei das Zwei-Kilometer-Rennen auf der Insel.

Im Hauptwettbewerb über sechs Kilometer setzte sich wie zum Auftakt der 43-jährige Duathlon-Spezialist Thomas Gogolin (M 40) vom MSV Tripoint Frankfurt durch (21:16 Minuten). Zwar gab es den angekündigten Wärmeschwung erst wenige Stunden später, doch bei Temperaturen um die 5 Grad Celsius und trockener Witterung hatten die Starter für die Jahreszeit gute Bedingungen vorgefunden. Das nutzten einige gleich zu einem Tempolauf, so dass etliche einige Sekunden besser abschnitten als zum Auftakt vor Wochenfrist auf der selben Strecke. So auch Gogolin, der 49 Sekunden schneller war. Genau um diese Zeit besser war auch der Groß Lindower Stefan Rothe (M 40) in 22:51 Minuten, der damit den Eisenhüttenstädter Torsten Ledwig (M 50/23:07) auf den dritten Gesamtrang verwies.

Ansonsten gab es auf den vorderen Rängen keine Verschiebungen im Vergleich zur Vorwoche. Rothe ist beim dritten Lauf am Sonnabend auf der Insel ein heißer Anwärter auf den Gesamtsieg, da dann Gogolin fehlen wird. Er war zusammen mit seiner Frau Carolin Mattern gekommen. Sie verzichtete jedoch auf ihre Chancen und betreute lieber die dreijährige Tochter Ella Charlotte, die auf der kürzeren Distanz mitlief. „Sie hat schon einige Bambini-Läufe bestritten, doch über so eine lange Strecke ist es das erste Mal“, erklärt die für den OSC Berlin startende Athletin. Hand in Hand mit ihren Eltern erreichte die jüngste Starterin nach 35:01 Minuten das Ziel – 7:22 Minuten nach dem ältesten Teilnehmer Peter Spranger. Auch wenn er mit der Konkurrenz nicht mehr Schritt halten kann, so freut sich der 78-Jährige immer wieder, im Rahmen der Stadtmeisterschaften den einen oder anderen Schnack mit guten Bekannten zu führen. Zu einer Teilnahme beim Walking – dieses Mal fehlten die Geher komplett – wollte sich der Eisenhüttenstädter Senior jedoch nicht überreden lassen. „Dann bin ich ja noch langsamer als jetzt, nein das mache ich nicht“, erklärte er.

Während Carolin Mattern am Sonnabend den Läufern noch zuschaute, legte sie einen Tag später bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Senioren in Berlin einen flotten 3000-Meter-Lauf hin. Weit vor der Konkurrenz durcheilte sie nach 10:26,16 Minuten das Ziel. Einen Tag vorher hatte sie 10:15 Minuten für möglich gehalten, jedoch mangels Schnelligkeitstraining ihr Vermögen nicht ganz einschätzen können. Im Sommer will sie bei den Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter der Frauen starten. „Die finden dann in Berlin statt, das ist eine besondere Motivation. Ich versuche es noch einmal zu schaffen, 17:17 Minuten ist die Norm, das könnte klappen. Wahrscheinlich wäre es für mich dann das letzte Mal“, erklärt die 35-Jährige. Wenn es in das Trainingsprogramm passt, will Mattern im Frühjahr auch noch einige Stadtmeisterschaftswettbewerbe mitnehmen, da sie regelmäßig ihre Schwiegereltern in Eisenhüttenstadt besucht.

Da Mattern dieses Mal sich auf ihren 3000-Meter-Wettbewerb konzentrierte, war der Weg zum Gesamtsieg für die frischgebackene Sportlerin des Jahres im Landkreis Oder-Spree Beate Ledwig (W 50) frei. Vor einer Woche hatte sie wegen einer Erkältung noch gepasst, nun drückte sie der Frauen-Konkurrenz wie gewohnt in 27:28 Minuten ihren Stempel auf. Allerdings hatte dabei die Eisenhüttenstädterin mehr Mühe als vorher angenommen. Zwar war sie 56 Sekunden schneller als vor Wochenfrist die Gesamtsiegerin Gudrun Bullack (W 50) als Beeskow, die dieses Mal sich als Dritte mit 28:29 Minuten im Rahmen ihrer Möglichkeiten bewegte, doch zeigte sich die 39-jährige Frankfurterin Nicole Hobe mit 27:50 Minuten deutlich verbessert. Als Nachwuchs-Athletin war sie für Preußen Frankfurt gesprintet und gesprungen, nun will sie intensiver ihrer ursprünglichen Neigung, dem Ausdauerlauf, nachgehen. Mit einem kurzen Zwischenspurt in der Schlussphase hatte sich Beate Ledwig dieses Mal den entscheidenden Vorsprung verschafft, die Frankfurterin indes sieht bei sich noch Reserven.

Über zwei Kilometer lagen mit Ben Putzert (U 18/7:01), Lucas Heinkel (U 18/7:38), Toni Schmädicke (U 16/7:41) und Oskar Reinus (U 12/8:03) gleich vier Kanuten an der Spitze. Ihnen folgte mit Jannis Bullack vom Verein Leichtathletik in Beeskow (U 14/8:12) der Sieger des Auftaktwettbewerbes. Der Elfjährige war zwar acht Sekunden schneller als vor einer Woche, doch gegen die älteren Kanuten, für die diese zwei Kilometer ein willkommenes Training sind, war kein Kraut gewachsen. Lediglich zwei Sekunden später folgte der erst achtjährige Bruno Diener aus dem Kanucentrum. Die 15-jährige Beate Bernard (LC Cottbus) war wie vor einer Woche schnellste Starterin (8:47).