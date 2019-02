Medaille für alle beim 40. Lauf der Metallurgen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt In knapp zwei Wochen am 2. März ab 10 Uhr steht der 40. Lauf der Metallurgen in Eisenhüttenstadt an. Traditionell ist es der Auftakt für die Lauf-Serie um den Oder-Spree-Cup, die in diesem Jahr zum 27. Mal ausgetragen wird. Erneut stehen dabei zehn Wettbewerbe an, beendet wird diese Serie ebenfalls auf der Eisenhüttenstädter Insel, dann mit dem 15. Crosslauf.

Im Gegensatz zum Finale ist die Strecke beim Metallurgenlauf zum Auftakt fast platt wie ein Tisch. Das war bei diesem Lauf nicht immer so. Als am 25. März 1979 70 Athleten, darunter zwei Frauen, die erste Auflage bestritten, führte der Kurs über 19 Kilometer durch mehrere Ortschaften. Unter anderem war dabei der Anstieg in Richtung Diehlo. Als erster Sieger in 1:05:40 Stunden vermerkt ist der damals für Halbleiterwerk Frankfurt startende Helmut Albrecht. Er ist hin und wieder bei Ausdauerveranstaltungen in der Oderregion anzutreffen, beispielsweise beim Oderpokallauf in Frankfurt, der dieses Mal am 26. Mai als vierter Wettbewerb dieser Serie ansteht. Als Zweiter der damaligen Altersklasse III ist Horst Fischer aufgeführt, der 1:17:30 Stunden benötigte. Seit vielen Jahren konzentriert sich der heute 86-Jährige erfolgreich auf den Tischtennissport.

Mit Felix Ledwig und Thomas Gogolin prägten in den vergangenen Jahren weitere langjährige Zelluloid-Spezialisten der BSG Stahl den Metallurgenlauf. Mit ihnen ist auch bei der 40. Auflage zu rechnen. In der Starterliste sind beide bei Stoppuhr.net noch nicht zu finden, da das System online derzeit versagt und nicht mehr als elf Meldungen zugelassen hat. Das sollte sich demnächst ändern, denn Organisationsleiter Dieter Sasse hält für alle Starter angesichts des Jubiläums einen besonderen Bonbon bereit. Alle Finisher erhalten eine Erinnerungsmedaille mit Gravour. Medaillen sind auch für die ersten drei männlichen und weiblichen Starter über fünf Kilometer ausgelobt. Für die Wettbewerbe über zehn und 15 Kilometer erhält die schnellste Frau und der beste Mann jeweils einen Pokal, die Zweit- und Drittplatzierten werden mit Medaillen geehrt. Für die jeweils ersten Drei in den jeweiligen Altersklassen gibt es überdies Urkunden.

Start und Ziel ist erneut neben der Inselhalle, dort gibt es auch Umkleidemöglichkeiten. Die Startnummernausgabe dieser erneut vom 1. Radsport- und Laufverein organisierten Veranstaltung erfolgt am Wettkampftag ab 8 Uhr, für Imbiss im Organisationsbereich ist ebenfalls gesorgt.