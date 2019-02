Den Tabellenführer entzaubert

Daniel Wieland

Schwedt Zum Spitzenspiel der Landesliga Nord empfingen die Handballer des zweitplatzierten HC Angermünde den Tabellenführer FK Hansa Wittstock. Das Hinspiel hatten die Prignitzer mit 28:21 für sich entschieden – doch diesmal (zu Gast in der Schwedter Dreiklang-Halle) entzauberten die HCA-Mannen die bisher verlustpunktfreien Wittstocker.

Entsprechend motiviert und nach der Sieben-Tore-Niederlage Mitte September auf Wiedergutmachung aus, ging der HCA in die Partie auf ungewohntem Terrain. Vom Anpfiff weg war beiden Mannschaften die Bedeutung dieses Spiels deutlich anzumerken – Nervosität in einer Vielzahl von Aktionen und dadurch Fehlabspiele und ungenaue Abschlüsse waren die Folge. Insgesamt waren es noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und nach knapp zehn Minuten mit 3:1 in Front lagen.

Die Angermünder fanden vor allem im Angriff schwer in die Partie. Abstimmungsfehler im Spielaufbau sowie vergebene Chancen prägten das HCA-Spiel. Mit der Einwechslung von Lukas Branding kehrte Struktur ins Angriffsspiel ein und die Hausherren konnten ihrerseits mit 4:3 in Führung gehen.

Über die Stationen 6:5, 7:6 und 9:8 entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zweier gleichwertiger Mannschaften. Begünstigt durch einen gehaltenen Strafwurf von Tobias Scheer (27.) und dem damit verbundenen 3:0-Lauf kurz vor Ende der ersten Halbzeit, konnten sich die Uckermärker innerhalb weniger Minuten auf 12:8 absetzen.

Bis zur Pause trafen beide Teams noch jeweils einmal ins gegnerische Tor, sodass beim Stand von 13:9 die Seiten gewechselt wurden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit feierte dann der seit Saisonbeginn verletzte Martin Brederecke sein Comeback und konnte sich direkt mit guten Aktionen ins Spiel einfügen. Dennoch schlichen sich nun erneut vermehrt Fehler ins Angermünder Spiel ein. Vor allem mit der offensiven Wittstocker Deckung hatten die HCA-Akteure so ihre Probleme.

In den letzten zehn Spielminuten wurde die Begegnung dann immer umkämpfter, was zahlreiche Zeitstrafen auf beiden Seiten nach sich zog. Entgegen der Partie in Eberswalde – die Angermünder hatten beim Tabellen-­dritten 14 Tage vorher mit 27:25 gewonnen – konnte der HCA die Überzahl-Situationen diesmal besser ausspielen. Während die Gäste nun vermehrt klarste Chancen ausließen, zeichnete sich der Angriff des Gastgebers in dieser Phase durch eine hohe Effektivität aus.

Begünstigt durch die zahlreichen Zuschauer (insbesondere auch aus der Gastgeberstadt Schwedt!), die das Heim-Team während der gesamten Spielzeit lautstark unterstützten, setzten sich die Hausherren vorentscheidend auf 22:17 ab. Während die Prignitzer nun noch einmal alles probierten und auf eine offensive Manndeckung umstellten, wussten die Angermünder die sich bietenden Räume konsequent zu nutzen. Als dann wenig später Tobias Scheer einen freien Konter der Gäste entschärfte, war die Entscheidung gefallen.

Am Ende gewannen die Angermünder hochverdient mit 26:22 und sorgten somit für die erste Saisonniederlage des FK Hansa Wittstock. Der HCA ist vier Zähler hinter den Prignitzern Zweiter und bestreitet seine nächste Partie am Sonnabend beim Tabellenvorletzten TSG Liebenwalde. Die nächste Heimpartie gibt es dann erst am 23. März gegen Blau-Weiß Perleberg (5.).