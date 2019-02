Ohne Mühe zum klaren Heimsieg

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Der 1. SV Eberswalde gewann sein Heimspiel gegen die SG Westhavelland klar und deutlich, auch in dieser Höhe verdient, mit 29:17. Mit nur sieben Spielern, ohne Trainer und Betreuer, waren die Westhavelländer angereist und stellten sich einem ungleichen Duell.

Die Eberswalder hatten eine volle Bank vorzuweisen und nutzten diese auch im Laufe der Partie aus. Wieder einmal war es Tim Wielsch, der den Torreigen eröffnete. Nach dem 1:1, ging der 1. SV durch Robin Ludwig mit 2:1 in Führung und gab diese bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr ab. Mit einem bedächtigen Spielaufbau versuchte die SG, dem Tempohandball des Gastgebers zu begegnen. Der Torwart der Gäste, der trotz einer Verletzung eine sehr gute Partie spielte, war der beste Westhavelländer. Ihm war es auch mit zu verdanken, dass dieses Spiel einige Zeit offen blieb. Nach 14 Minuten hielten die Gäste beim 5:4 noch den Anschluss. Aus dem 5:4 machten die Hausherren ein 9:4 und zeigten, wie dem Gegner an diesem Tag am besten beizukommen ist. Hinten aus einer stabilen Deckung, mit einem wiederum starken Carsten Meyer im Tor, wurden leichte Ballgewinne ermöglicht und mit schnellen Konterangriffen Tore erzielt. Aber der 1. SV hätte schon frühzeitig eine Vorentscheidung erzwingen können. Durch ungenaue Zuspiele und geblockte Würfe verloren die Barnimer des Öfteren die Bälle.

Positiv war die faire Spielweise beider Mannschaften. Insgesamt gab es nur zwei Gelbe Karten und eine Zeitstrafe. Auch verhängten die beiden Schiedsrichter nur zwei Siebenmeter für die Gäste. Mitte der ersten Halbzeit begann dann Trainer Heiko Kallies mit den ersten Wechseln. Noch hielten die Gäste den Tor abstand (10:6, 11:7) in Grenzen. Mit einem sauberen Kempa-Trick durch Julian Kuhlmann zum 14:8 verabschiedeten sich die Spieler von ihren Fans in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit kamen alle Spieler des 1. SV zu ihren Einsatzzeiten. Die Spieler nutzten es zu Torerfolgen und elf der zwölf Feldspieler konnten sich dabei in die Torschützenliste eintragen. Obwohl die Gäste ihrem Konzept bis in die Schlussphase treu blieben, wurde der Torabstand immer größer. Nach dem die SG ihren ersten Siebenmeter verwandelte, der zweite wurde wenig später eine Beute von Carsten Meyer, wurde in der folgenden Phase aus dem 15:10 ein vorentscheidendes 22:12. Die Westhavelländer nahmen etwa zehn Minuten vor dem Ende eine Auszeit, um einmal durchzuschnaufen und um ein drohendes Debakel zu verhindern. Um die Grüne Karte beim Kampfgericht abzugeben, musste der Gästetorhüter dieses erledigen, da kein Spieler bzw. Betreuer auf der Bank vorhanden war.

In den letzten Spielminuten ging dann die Konzentration beim Gastgeber verloren. Die Gäste waren mit ihren Kräften aber auch am Ende und die Barnimer kamen zu leichten Ballgewinnen, die sie aber nicht alle zu Torerfolgen nutzten. Tim Wielsch, der mit dem Torreigen begonnen hatte, beendete ihn auch mit dem 29 Treffer. Mit dem 29:17 kamen die Eberswalder zu einem leichten Sieg gegen einen personell stark gebeutelten Gegner.

Am Wochenende wird es für die Schützlinge von Heiko Kallies beim HV GW Werder (Hinspiel 30:26 für den 1. SV) wesentlich schwerer werden. Obwohl die Werderaner nur auf dem 10 Platz stehen (1. SV 6. Platz) und fünf Punkte weniger auf dem Konto haben, wird es für Eberswalder sicher nicht so einfach werden. Aber sie haben in den letzten Spielen eine aufsteigende Tendenz gezeigt und sind durchaus in der Lage aus Werder zwei Punkte mit nach Hause zu bringen.

Mit dem Sieg gegen die Westhavelländer haben die Eberswalder Männer einen erfolgreichen Spieltag des Vereins abgeschlossen. Die A-Jugend gewann gegen Bernau II mit 24:18, die C-Jugend gegen Bernau 33:16, die D-Jugend mit 18:9 in Bernau und nur die E-Jugend verlor klar mit 8:36 beim Verlustpunkt freien Spitzenreiter Lychen.