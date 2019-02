Generalprobe für die Einzeldisziplinen

Nadine Rintisch, Hagen Pohle

Cottbus Ein Quartett des Vereins Leichtathletik in Beeskow war im Cottbuser Sportzentrum bei den Landesmeisterschaften derAltersklasse U 12 bis U 16 imHallenmehrkampf am Start. Am weitesten vorn landete Florian Pikos als Vierter der Klasse M 10. Vor allem aber war es eine gelungene Generalprobe für die Titelkämpfe in den Einzeldisziplinen am 2. März im Potsdamer Luftschiffhafen.

Moritz Müller startete in derM 11 mit 8,30 Sekunden im 50-Meter-Sprint. Nach einem ordentlichen Weitsprung setzte er sich über die abschließenden 800 Meter in seinem Lauf gleich an die Spitze und lief mit einem enormen Vorsprung ins Ziel. 2:43,03 Minuten bedeuteten am Ende die zweitbeste Zeit, in der Gesamtwertung belegte der Beeskower mit 1054 Punkten Platz 15.

Jubelnd hatten Arne Rintisch und Florian Pikos ihren Teamkollegen in Empfang genommen. Beide gingen in der Altersklasse M 10 an den Start. Florian entschied den Sprint mit starken 7,65 für sich, stellte zudem eine persönliche Bestleistung auf. Beim Weitsprung waren beide etwas unsicher, lag das letzte Training in dieser Disziplin auf Grund der heimischen Bedingungen doch schon etlicheWochen zurück. Dafür allerdings präsentierte sich das Duo hervorragend. Florian Pikos gelang auch hier eine neue Bestmarke, er steigerte sich um einen Zentimeter auf 3,78 m.

Arne Rintisch konnte über800 m leider nicht an seine starken Leistungen vergangener Monate anknüpfen, lief nach 3:00,18 ins Ziel und belegte mit 938 Zählern ebenfalls Rang 15 in seiner Altersklasse. Florian finishte in seiner schwächeren Disziplin nach 3:06,88, was immerhin die dritte persönliche Bestleistung des Tages bedeutete, und kam mit mit 1062 Punkten auf Gesamtplatz 4 der M 10.

Für die Teamwertung der Altersklasse U 12 wurden die Ergebnisse der jeweils drei besten Starter einer Mannschaft addiert. Hier kam das Beeskower Trio auf einen hervorragenden achten Platz.

Nach den Jüngsten waren die Athleten der Altersklasse U 14 gefordert. Hier startete in derM 12 Fabian Duner in den grünen Farben der Beeskower Leicht-athleten. Im Weitsprung und über 800 Meter konnte er seine Bestleistungen steigern, sprang 4,29 und lief 2:44,10. Zusammen mit den ersprinteten 9,03 Sekunden über 60 m reichte es zuPlatz 12 im Gesamtklassement.

In den kommenden zweiWochen heißt es nun, diese Leistungen zu konservieren und möglichst noch zu verbessern, an den erkannten Schwächen zu arbeiten. Bei den Einzel-Meisterschaften der Nachwuchs-Leichtathleten am ersten März-Sonnabend in Potsdam gehen vor allem Florian Pikos im Sprint und Moritz Müller im 800-m-Lauf als heiße Medaillenkandidaten an den Start.