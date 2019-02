Erste Heimpleite und viermal Rot

Christopher Kranich

Frankfurt Nach einem turbulenten Spiel haben die Handballfrauen des HSC 2000 Frankfurt die erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Beim 24:29 (9:14) gegen die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf mussten die Gastgeberinnen gut 35 Minuten ohne gelernte Torhüterin auskommen.

Die 100 Zuschauern in der Sporthalle der Sabinusstraße sahen ein Spiel, was ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Stark ersatzgeschwächt und ohne sieben Spielerinnen gingen die HSC-Frauen in diese schwierige Partie. Die Gäste aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark gehörten schon vor dem Spiel nicht zu den Lieblingsgegnern der Schustermannschaft, denn die drei bisherigen Partien gewannen die Teltowerinnen allesamt deutlich.

Umso bemerkenswerter kam der HSC aus den Startlöchern. Lisa-Marie Busse und Julia Kupper erzielten mit zwei Rückraumkrachern die 2:0 Führung für ihre Mannschaft. Die Gäste, in Person der starken Kimberley Haagen, egalisierten den Vorsprung jedoch schnell und konnten sich nach zehn Minuten bis auf 3:6 aus Heimsicht absetzen. Die Frankfurterinnen kämpften jedoch von Anfang an aufopfungsvoll füreinander und erarbeiteten sich klarste Gelegenheit, die sie jedoch in Vielzahl ungenutzt ließen.

Bereits in dieser frühen Phase wurde das Spiel sehr hart und emotional von beiden Seiten geführt und die inkonsequenten Schiedsrichter verpassten es frühzeitig dem entgegenzuwirken. In der 25. Spielminute kam es dann zur spielentscheidenden Szene: Die Gästespielerin Alexandra Haak erzielte das 8:13 und rutschte nach dem Wurf ohne Fremdeinwirkung weit in den Sechsmeter-Raum hinein. HSC-Keeperin Anne Sass machte nach dem Holen des Balles einen großen Ausfallschritt in Richtung der immer noch zentral vor dem Tor liegenden Gästespielerin, um den Ball schnell zum Anwurfpunkt zu werfen und das Gleichgewicht zu halten. Die unsicheren Schiedsrichter werteten dies als Tätlichkeit und zeigten die Rote und anschließend die Blaue Karte.

Da Torhüterin Anita Tumaszyk ebenfalls verletzt ausfiel, stellte sich Feldspielerin Carol-Ann Blankenfeld im Dienst der Mannschaft und hütete fortan das HSC-Gehäuse. Bis zur Pause musste sie nur einen Gegentor hinnehmen und es ging mit 9:14 in die Kabinen. In der Halbzeitansprache versuchte Frankfurts Trainer Michael Schuster die Gemüter zu beruhigen und sich nur auf das Spiel und die Chancenverwertung zu fokussieren.

Dieses Vorhaben hielt jedoch nur zwei Minuten, als die sichtlich überforderten Schiedsrichter erst eine Zeitstrafe gegen den HSC-Trainer aussprachen und dann Lisa-Marie Busse noch unverständlicherweise Platz nehmen durfte. Die doppelte Unterzahl überstanden die weiterhin toll kämpfenden Oderstädterinnen unbeschadet. Erst in der Folgezeit konnten die Gäste sich deutlicher absetzen und auf 23:13 davonziehen.

Doch die Frankfurterinnen gaben auch jetzt noch nicht auf und fighteten sich zurück in die Partie. Mit vier Toren in Folge gelang es ihnen nochmal auf 17:23 zu verkürzen. Inmitten dieser Aufholjagd hagelte es drei weitere Rote Karten. Zunächst musste Lisa Berger einen Check mit der Schulter gegen ihren Kopf einstecken, als frei auf die gegnerische Torhüterin zulief. Bei dieser Aktion handelte sich Co-Trainer Christopher Kranich bei einem emotionalen Ausbruch ebenfalls den roten Karton ein.

Kurze Zeit später durfte eine weitere Teltowerin frühzeitig Duschen gehen, als sie sich die dritte fragwürdige Zwei-Minuten-Zeitstrafe einhandelte. Die Stimmung in der Halle war nun sehr aufgeheizt und jede Spielszene wurde kommentiert. Trotz aller Widrigkeiten blieben die HSC-Frauen konzentriert und versuchten den Rückstand zu verkürzen, was auch vor allem in den letzten fünf Minuten gelang. Dennoch stand am Ende ein 24:29 auf der Anzeigetafel.

Trainer Michael Schuster erklärte: „Von den bisherigen Vergleichen mit Teltow haben wir heute das beste Spiel gemacht und toll füreinander gekämpft. Leider haben wir elf klare Chancen und drei Siebenmeter nicht genutzt. Wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle wir hatten und 35 Minuten ohne gelernte Torhüterin gespielt haben, kann ich meiner Mannscahft nur ein Kompliment aussprechen.“

Am Sonnabend reist der HSC 2000 zum Tabellenzweiten Lausitzer HC Cottbus. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass sich die Verletztensituation etwas entspannt und zumindest eine Torhüterin für dieses schwere Auswärtsspiel zur Verfügung steht.