Überraschung bleibt aus

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Frauen des MTV Altlandsberg haben ihr Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister der 3. Liga Nord, HSG Jörl Doppeleiche Viöl mit 27:30 (13:16) verloren.

Schon vor dem Spiel war klar, gegen diesen Gegner muss der MTV schon eine klasse Leistung aufbieten. Die HSG Jörl Doppel-eiche Viöl kam immerhin als Zweitplatzierter nach Altlandsberg und war schon allein dadurch klarer Favorit für das Spiel. Nach der Partie bleibt festzuhalten, die Frauen aus Altlandsberg zogen sich so achtbar aus der Affäre, wie man sich durch eine Niederlage aus einer Affäre ziehen kann. Nicht nur gemessen an der Hinspielpleite (30:18 für die HSG) war der Auftritt der MTV-Frauen im Rückspiel aller Ehren wert. Bis zur Pause ließen sie die klar favorisierten Gäste nicht mehr als drei Treffer davonziehen, obwohl es zwischendrin schon mal sechs gewesen waren. Den zweiten Durchgang gestalteten die Altlandsbergerinnen sogar ausgeglichen.

Natürlich werden für eine Drei-Tore-Niederlage genau so viele Punkte abgezogen, wie für eine deutliche Klatsche. Aber in der augenblicklichen Situation der Grün-Weißen ist es auch bedeutsam, wie man sich gegen einen in jeder Hinsicht überlegenen Gegner verkauft.

Überlegen waren die HSG-Frauen eigentlich in fast allen technischen Belangen. Vor allem in Sachen Tempo waren sie den meisten Altlandsbergerinnen mindestens einen Schritt voraus. Die Partie begann recht hoffnungsvoll für den MTV und da zeigte sich auch, das im MTV-Team eine Menge Potenzial steckt. Ann-Catrin Höbbel und Josephine Dähne brachten ihre Mannschaft mit 2:0 in Front. Die Altlandsberger Frauen konnten danach aber nicht mehr in Führung gehen. Die Angriffsreihe um Rafaela Steffek (7 Tore) legte an Tempo zu und gab die Führung dann auch nicht mehr aus der Hand.

„Man sieht, dass die Truppe technisch hervorragend ausgebildet ist, vor allem aber dass die Mädels schon geraume Zeit in dieser mehr oder weniger gleich gebliebenen Konstellation gemeinsam agieren“, lobte der MTV-Mannschaftsverantwortliche Björn Jürgens neidlos.

Die Grün-Weißen setzten dem gegnerischen Wirbel alles entgegen, was ihnen zur Verfügung stand: Kampfgeist, Charakter und Motivation bis in die sprichwörtlichen Haarspitzen. „Ich bin aufrichtig stolz auf meine Mannschaft“, lobte der Altlandsberger Übungsleiter Sebastian Grenz. „Sie hätten an diesem Tag mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und mit ein bisschen mehr Glück wäre hier vielleicht sogar eine Sensation möglich gewesen.“

Was der Trainer vornehm verschwieg: Die Torhüterinnen des MTV – und es spielten alle drei – waren wie ein Fels in der Brandung. Jennifer Höft, Talent Freya Wagner und der hoffnungsfrohe Neuzugang sowie Rückkehrerin Indra Genning spielten richtig gut. Hätten sie den einen oder anderen gegnerischen Wurf mehr wegnehmen können, wer weiß …

Aber da Handballspiele bekanntlich nicht im Konjunktiv gewonnen werden, muss man den Frauen aus dem „Dreifachdorf“ zum unterm Strich ebenso erwarteten wie verdienten Auswärtssieg gratulieren. Den Frauen des MTV aber auch. Zu einer bemerkenswerten Demonstration von Kampfgeist und Willensstärke, denen leider das eigentlich nicht minder verdiente Sahnehäubchen verwehrt geblieben ist. Beim MTV konzentriert man sich auf das Derbyam 3. März gegen den Frankfurter HC.