Jahn-Sieben gelingt erster Auswärtssieg

Udo Plate

Grünheide (MOZ) Es ist vollbracht: Acht Auswärtsspiele haben die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde benötigt, um den ersten Erfolg in der Fremde der laufenden Spielzeit zu erringen. Die Mannen von Übungsleiter Misko Lazic setzten sich in einer tempogeladenen und torreichen Begegnung in der Grünheider Löcknitz-Halle nach 60 Minuten mit 35:34 durch. Zur Pause hatten die Kurstädter gegen den gastgebenden direkten Tabellennachbarn Grünheider SV II noch mit einem Treffer im Hintertreffen gelegen.

Dabei waren in erster Linie die personellen Voraussetzungen der Jahn-Sieben alles andere als verheißungsvoll. „Wir sind im wahrsten Sinn des Wortes auf Grund zahlreicher personeller Ausfälle aus den verschiedensten Gründen mit dem letzten Aufgebot, sprich lediglich mit einer Rumpftruppe in das Spiel angegangen“, erläuterte Jahn-Mannschaftsleiter Thomas Mattias. Umso größer war natürlich die Freude in den Reihen der Bad Freienwalder Unentwegten über den nicht unbedingt erwarteten ersten Auswärtserfolg im achten Anlauf.

Beide Mannschaften haben nach dem Spieltag nun zehn Punkte auf der Habenseite. Die Freienwalder sind Achter der Brandenburgliga, Grünheide liegt auf dem neunten Platz der Tabelle.