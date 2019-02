Jetzt wartet der Ludwigsfelder HC

Christian Untermann

Altlandsberg Die Männer des MTV Altlandsberg haben ihr Heimspiel in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree gegen den Lausitzer HC Cottbus denkbar knapp mit 27:28 in einer gut gefüllten Erlengrund-Halle verloren . Woran dies lag, fragten sich die Beteiligten auch noch lange nach dem Abpfiff.

Eine Frage brannte sich bei den Spielern besonders ein: „Warum sind wir nicht in der Lage, mal eine Serie zu starten?“ Doch eine gewisse Serie bedienen die Männer um Kapitän Dominic Witkowski, der an diesem Tag seinen 30. Geburtstag feierte, schon seit Saisonbeginn: die Serie der Unbeständigkeit. Denn immer dann, wenn man denkt, jetzt ist es so weit jetzt ist ein positiver Aufschwung da, stehen sich die Handballer des MTV irgendwie selbst im Weg.

So auch im Spiel gegen den Lausitzer HC Cottbus. Es war das erwartet enge Spiel von der ersten Minute an. In der ersten Halbzeit bestimmte vor allem einer beim MTV das Spiel, Torwart Philipp Pohl. Er entschärfte mehrere hundertprozentige Chancen des Gegners, darunter auch zwei Strafwürfe. So konnten sich seine Vorderleute nach gut zwölf Minuten bereits bis auf 7:3 absetzen. Die darauf folgende Auszeit der Gäste zeigte aber Wirkung und so schafften es die Cottbuser binnen sieben Minuten, die Partie wieder auf Unentschieden zu stellen. Durch einen Doppelschlag durch den zwar angeschlagenen aber sehr stark aufspielenden Fabian Plaul konnte sich der MTV nach 22 Minuten wieder auf drei Tore mit 11:8 absetzen. Dem MTV gelang es nicht, diesen Vorsprung mit in die Halbzeit zu nehmen. Cottbus kam wieder auf 13:14 heran.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein wahrer Schlagabtausch. Tor um Tor konnte erzielt werden und keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich entscheidend abzusetzen. Der größte Abstand konnte nach 36 gespielten Minuten erzielt werden, als es einmal mehr Fabian Plaul war, der auf 19:16 für den MTV erhöhte.

Beim 21:20 waren es dann erstmals die Cottbuser, die in Führung gehen konnten und es entwickelte sich die leidige Situation, dass nun der MTV einem Rückstand hinterhereilen musste, der beim 22:25 durch Nick Widera in der 50. Spielminute seinen Höhepunkt fand. Die Altlandsberger gaben sich aber noch nicht geschlagen, auch wenn sie sichtlich Probleme hatten, die offensive Deckungsvariante des Gegners zu bearbeiten.

In der 56. Minute schaffte es Ridha Trabelsi, an diesem Spieltag mit sechs erzielten Treffern bester Schütze auf Seiten des MTV, nochmals auszugleichen. Es stand 27:27. Das letzte Tor des Abends erzielte dann wieder der LHC nach 58 gespielten Minuten. Pascal Hüneburg traf. Und passend zum gesamten fahrigen Spielverlauf war es, dass der MTV die letzten zwei Minuten in Überzahl spielend nicht nutzen konnte, um zumindest noch auszugleichen.

Am Sonnabend geht die Serie in der Oberliga Ostsee-Spree gleich weiter. Die Altlandsberger müssen zum Derby und treten beim Ludwigsfelder HC an. Die Verletzungssorgen reißen dabei auch weiterhin nicht ab. Der Einsatz von Dominique Henschel ist weiterhin fraglich und nun gesellt sich auch Christian Untermann dazu, der sich gegen den LHC am Knie verletzte.

Doch egal wer am Ende auf der Platte stehen wird, es wird ein heißer Tanz werden in Ludwigsfelde und jede Unterstützung ist bei dieser kurzen Auswärtsfahrt gern gesehen. Anpfiff in der Stadt-Sporthalle Ludwigsfelde am Sonnabend ist um 18.30 Uhr.