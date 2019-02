Karsten Glatzer

Seelow In der Classic-Kegel-Kreisliga der Frauen behauptete sich die SG Zechin in der Kreisstadt, auf der Kegelbahn am Kulturhaus gegen Gastgeber 1. KSC Seelow II deutlich mit 5:1-Mannschaftspunkten bei einem Stand von 1882:1752 Holz. Im ersten Abschnitt der Partie schnappten sich Dana Specht mit 513 Holz und Claudia Reim mit 434 Holz die Punkte gegen Sieglinde Krahn, die 488 Holz erreichte, sowie Ingrid Schröder/Sigrid Hübner, die es gemeinsam auf 371 Holz brachten

Die Zechiner Frauen blieben auch im weiteren Spielverlauf überlegen. Birgit Specht gewann mit 507 Holz einen weiteren Zähler gegen Mareen Karl (418). Karin Finsel (428) unterlag jedoch Petra Zachert (475), die den Ehrenpunkt für ihren KSC Seelow erzielte.