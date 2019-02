Senat will 725 Millionen Euro in Infrastruktur stecken

dpa

Berlin (dpa) Geld für Schulcontainer, Radverkehr und Rathaussanierungen: Einen Teil der Überschüsse von Berlin dank sprudelnder Steuereinnahmen will der Senat in die Infrastruktur stecken. 725 Millionen Euro sollen als Investitionen in viele Bereiche fließen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag mitteilte.

Allein auf Schulen und Kitas entfallen demnach 85 Millionen Euro etwa für Schulcontainer während einer Schulsanierung. 20 Millionen seien für die Charité vorgesehen - für moderne Großgeräte. Verkehr und Wohnungsbau sind ebenfalls große Posten. Für die Investitionen wird das Geld aus den Überschüssen des Landes dem „Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds“ (Siwana) zugeführt. Der Senatsbeschluss ist noch nicht bindend, das Abgeordnetenhaus hat das letzte Wort.