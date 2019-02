Kliestower Pfarrer wurde des Landes verwiesen

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die meist kleineren Kirchen in den Ortsteilen und im Frankfurter Umland stehen im Mittelpunkt der neuen Benefiz-Reihe des Fördervereins der St. Marienkirche. Dessen Vorsitzender Reinhard Richter begrüßte am Montagnachmittag in der Sakristei von St. Marien mehr als 50 Interessierte zu einem Vortrag über die Kliestower Kirche. Henning Krüger, einstiger Vize-Präsident des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, hat sich als Ruheständler der Erforschung der Geschichte seines Wahlheimatdorfes gewidmet.

Doch zunächst gab Reinhard Richter einen Zwischenbericht zum Stand der Arbeiten am Uhr-Schlaggeläut für die Marienkirche. Dieses war das Ziel der Benefiz-Reihe 2017/18. Am Geld liegt es nicht, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die kleinen Zusatzglocken schlagen. Die nötigen rund 80 000 Euro sind eingesammelt. Doch die technische Umsetzung ist schwierig. Das wurde in dem Brief des Glocken-Experten Prof. Rüdiger Pfeiffer-Rupp aus Köln deutlich, aus dem Richter las. Der Vereinsvorsitzende rechnet frühestens in einem Jahr mit dem Geläut.

Im Vortrag von Henning Krüger verschmolzen dann die Kirchen- und die besondere Ortsgeschichte Kliestows. Denn anders als in den meisten Dörfern der Region habe die adelige Gutsherrschaft in Kliestow kaum eine Rolle gespielt, so Krüger. Die wendischen Liutizen, die hier zunächst siedelten, vermischten sich mit den deutschen Neusiedlern. Bekannt sind zwei Siedlungen, Groß-Kliestow und Klein-Kliestow. Letzteres, auch „Wendischer Hof“ genannt und im Bereich der heutigen Rinderzuchtanlage an der B112 gelegen, sei irgendwann „spurlos verschwunden“, so der Referent.

Die im kommenden Jahr anstehende 700-Jahrfeier des Dorfes geht auf die Schenkungsurkunde des Herzogs Rudolf von Sachsen zurück, der Kliestow im Jahre 1320 der Stadt Frankfurt schenkte. Doch diese überreichte das Dorf schon 18 Jahre später dem Lebuser Bischof, um einen Frevel wieder gut zu machen, erläuterte der Referent.

Den Bau der Kliestower Kirche datierte der 74-Jährige auf vor 1300. Der mächtige Turm sei rund 200 Jahre später aufgesetzt worden, so Henning Krüger. Er berichtete sodann von einem schwarzen Schaf unter Kliestows Seelsorgern: Pfarrer Musculus jr. sei wegen seines leichtfertigen Lebenswandels, wie es hieß, sein Priesteramt los geworden und vom Kurfürsten sogar des Landes verwiesen worden, so der aus Göttingen stammende Referent, der seit 1996 Kliestower ist.

Nach Haydn-Musik vom Band – Prem Weber aus dem Staatsorchester, der sonst für die musikalische Umrahmung sorgt, war diesmal auf Tournee – baten die Gastgeber vom Förderverein auch diesmal um Spenden. Nach Klagen, in den hinteren Reihen sei kaum etwas zu verstehen gewesen, kündigte Reinhard Richter den Erwerb einer Lautsprecheranlage an. (ir)