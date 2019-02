Keine Angst vor Direktbanken

Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Berlin. Die 45 Mitgliedssparkassen im Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) haben sich auch 2018 gut behauptet und sehen sich gut aufgestellt. Erneut verzeichneten sie ein Plus bei den Einlagen, so die Bilanz, die am Dienstag in Berlin gezogen wurde.

Allerdings habe sich die Kreditneuvergabe der Sparkassen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr insgesamt etwas abgeschwächt. Die Höhe der bewilligten Kredite lag bei fast 10,62 Milliarden Euro und damit etwas unter dem Wert von 2017 (10,68 Milliarden Euro), bilanziert der Geschäftsführende OSV-Präsident, Michael Ermrich. Damit habe sich die Serie der alljährlich steigenden Rekord-Marken bei den Kreditvergaben nicht mehr fortgesetzt, ergänzt Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender. Das sei angesichts der moderater verlaufenden Konjunktur aber nicht erstaunlich. Die Gesamt-Kreditbestände stiegen um 6,8 Prozent auf gut 57 Milliarden Euro an.

Insgesamt sei man mit den Zahlen „30 Jahre nach dem Fall der Mauer zufrieden“, doch Präsident Ermrich forderte weniger Einmischung von Seiten der EU: „Überregulierung sei das Gegenteil von Subsidiarität und vergrößere die Unzufriedenheit mit Europa“, mahnte er. Deutschland habe immer von seinem Föderalismus profitiert, und das Drei-Säulen-Modell im Bankensektor habe nicht nur die Folgen der deutschen Wiedervereinigung aufgefangen, sondern das Land auch durch die Wirtschaftskrise von 2008 gebracht.

Vor allem der anstehende Ausstieg aus der Braunkohle und die damit verbundenen Folgen für die Sparkassen hätten eine ähnliche Dimension, wie die Veränderungen nach 1990. „Hier lauert Konfliktpotential“, sagte der in Halberstadt geborene OSV-Präsident. Dies zu kanalisieren und zu entschärfen erfordere eine „kluge Strukturpolitik und diese wird nun mal auch Geld kosten“. Die Sparkassen seien bereit, da zu helfen, doch ohne staatliche Mittel wird die Neugestaltung nicht gelingen.

Fast schon nebensächlich fiel bei der Bilanz-Pressekonferenz die Verkündung der Zahlen aus: Die Kreditnachfrage bei den elf Sparkassen Brandenburgs boomt weiter. Im vergangenen Jahr vergaben die Sparkassen neue Kredite in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Sie bewilligten je eine Milliarde Euro für Unternehmen und Selbständige und für Privatpersonen. In den zurückliegenden Jahren stieg die Kreditvergabe stetig an. Sie lag Ende 2018 um rund 14 Prozent über dem Wert von 2014.

Weiterhin hoch war auch die Wohnungsbaufinanzierung. Hier bewilligten die Brandenburger Sparkassen neue Kredite in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Das Kreditvolumen stieg 2018 auf 13,4 Milliarden Euro (plus 5,9 Prozent), davon entfielen je 5,8 Milliarden Euro auf Unternehmen und Selbständige und auf Privatpersonen.

In den zurückliegenden 29 Jahren haben die Mitgliedssparkassen des OSV insgesamt 200 Milliarden Euro in Form von Krediten an Privatpersonen, Freiberufler, Handwerker und andere Mittelständler sowie an öffentliche Haushalte ausgereicht. Damit haben sie „einen großen Beitrag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und zum Arbeitsplatzaufbau in ihren Geschäftsgebieten geleistet“, heißt es in dem OSV-Bericht.

Trotz voranschreitender Digitalisierung werden die „Sparkassen weiter durch direkte Ansprechpartner vor Ort charakterisiert sein“, sagte der OSV-Präsident dieser Zeitung. Die Sparkasse kenne 70 Prozent ihrer Kunden persönlich, auch weil Mitarbeiter und Kunden oft „im gleichen Stadtteil leben“. Trotzdem sollen Sparkassen-Apps ausgebaut werden, denkbar sei eine Finanzplattform aller Filialen, auf der an sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang Bankgeschäfte getätigt werden können. „Wir brauchen uns vor den Direktbanken nicht zu verstecken“, hieß es.