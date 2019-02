Flitzer mit der Messtafel erfasst

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit einer Geschwindigkeitsmesstafel geht die Gemeinde Panketal jetzt selbst gegen Raser vor. Wie Fachdienstleiter Bauen und Verkehrsflächen, Stefan Kadatz, am Montagabend im Ortsentwicklungsausschuss informierte, gab es nun erste Ergebnisse. Demnach stand die Messtafel zuerst in der Goethe- und Triftstraße, einem sensiblen Bereich, der von vielen Schulkindern und als innerörtliche Querverbindung von zahlreichen Verkehrsteilnehmern genutzt wird.

Auf der Goethestraße wurden vom Lindenberger Weg in Richtung Lindenberger Straße innerhalb von 24 Stunden 212 Fahrzeuge festgestellt. Davon waren 45,7 Prozent zu schnell. Zwar lagen die meisten Messungen unter 40 Stundenkilometern, aber über den vorgeschriebenen 30 Kilometern pro Stunde.

Entgegengesetzt wurden laut Kadatz auf der Goethestraße an einem Tag 362 Verkehrsteilnehmer festgestellt, wovon 74,1 Prozent mit deutlich über 30 Kilometern pro Stunde durchflitzten. Auf der Triftstraße von der Bahnhofstraße in Richtung Straße der Jugend – hier sind viele Schulkinder zur Grundschule und zum Sport unterwegs – waren es insgesamt 375 Fahrzeuge. Davon lagen 59,2 Prozent aller Messungen über den 30 km/h, die hier vorgeschrieben sind. Weitere Messergebnisse will die Gemeinde nachreichen. So empfahl Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne), genauer zu überlegen, wo die Messtafel aufgestellt wird. Vor einer Kita mit vielen parkenden Fahrzeugen könne nicht so schnell gefahren werden wie auf freier Strecke.

Die Ergebnisse der Auswertung, so Kadatz, wurden von der Gemeinde auch der Polizei übersandt. Weitere Kontrollen müssten folgen, so der Wunsch der Panketaler. Doch die Antwort sei wenig befriedigend gewesen. Es sei bei beiden Straßen kein Unfallschwerpunkt auszumachen, so die Auskunft. Eine polizeiliche Überwachung werde vorerst nicht geplant. (li)