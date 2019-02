Über Zellen spricht keiner mehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Telefonzelle in der Eisenbahnstraße neben der Post soll wegen Unwirtschaftlichkeit abgebaut werden. Nicht mal 20 Euro nehme die Telekom dort im Monat ein, heißt es. Zweckentfremdete Telefonhäuschen tauchen anderswo in der Stadt dafür wieder auf.

Ihr Schicksal ist besiegelt: „Die Stadt wird dem Abbau zustimmen“, sagt Sprecherin Anne-Gret Trilling. Als die Verwaltung vor wenigen Tagen per Post von dem Vorhaben der Telekom erfuhr, die Telefonzelle, die mehr eine Säule ist, wegen Unwirtschaftlichkeit abbauen zu wollen, sollten die Fürstenwalder auf Facebook, per Mail oder im MaerkerPlus mitteilen, was sie davon halten.

Das Ergebnis, fasst Anne-Gret Trilling zusammen, fiel eindeutig zum Nachteil der Säule aus. „Wird durch mich persönlich schon seit 10 Jahren nicht mehr genutzt. Habe dort in 15 Jahren, die ich hier lebe, auch noch nie jemand telefonieren sehen“, schreibt beispielsweise eine Fürstenwalderin im Maerker. Sie sehe hier täglich mehrere Leute telefonieren, sagt hingegen eine Verkäuferin im Wild- und Geflügelgeschäft Willy Wahn in der Eisenbahnstraße. Von der Theke aus blickt sie ohne Hindernis auf die Telefonzelle bei den Briefkästen neben der Post.

Durch die weit verbreitete Handynutzung ist die Zahl öffentlicher Telefonzellen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Bundesweit, teilt Telekom-Sprecher Georg von Wagner mit, gibt es aktuell 17 000 Stück. Über die Anzahl der Standorte im Kreis könne das Unternehmen keine Angaben machen. In Fürstenwalde gab es bis 2017 zwei weitere Telefonzellen in der Tuchmacherstraße sowie am Parkplatz in der Trebuser Straße; auch als es um den Abbau dieser Häuschen ging, stimmte die Stadt zu, ebenso die Bundesnetzagentur, die in einem solchen Fall befragt wird.

50 Cent kostet ein Anruf in der ersten Minute ins Festnetz, 80 Cent ins Mobilfunknetz, danach fallen im ersten Fall 10 Cent pro angefangener Minute, im zweiten Fall 10 Cent je angefangener 15 Sekunden an. SMS verschicken Nutzer öffentlicher Telefone für 15 Cent. Gerade diese Funktion, so der Telekom-Sprecher, werde häufig genutzt. Die Kosten für Strom, Standortmiete und Wartung machen diese Einnahmen in den meisten Fällen jedoch nicht wett. Deshalb gilt: Bringt ein öffentlicher Fernsprecher weniger als 50 Euro Umsatz im Monat, muss er weichen. Die Einnahmen der Säule in der Eisenbahnstraße liegen monatlich bei unter 20 Euro.

Für die Telekom sei der Umsatz „ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung an dieser Stelle offensichtlich nicht mehr besteht“, so der Sprecher. Stimme die Stadt dem Abbau nicht zu, „sprechen wir mit ihr über eine kostengünstige Alternative wie etwa ein Basistelefon“. Diese Notwendigkeit besteht laut Anne-Gret Trilling in Fürstenwalde nicht. „Die Telefonzelle am Bahnhof bleibt ja bestehen“, sagt sie. Deren Zukunft werde seitens der Telekom derzeit noch nicht in Frage gestellt.

Anderswo tauchen Telefonhäuschen wieder auf: als öffentliche Bücherschränke. In Fürstenwalde planen die Rotarier, eine Bücherbox nahe der Tourist-Info einzurichten. „In den nächsten Wochen holen wir die Zelle aus dem Depot in Michendorf ab“, sagt Mitglied Gordon Starcken. Ab 450 Euro kosten die vorbereiteten Häuschen. Verfügbar sind sie laut Telekom nur in Grau/Magenta; die gelben sind vergriffen.