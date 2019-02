Tierisch verliebt

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer Zeitungsanzeige fing alles an, dann verliebte sich eine Frankfurterin in einen Landburschen aus dem Oderbruch. Dann kam der Schlaganfall. Dass Liebe kein Alter kennt, beweist ein Paar im Seniorenheim in der Gubener Straße.

Ein „De-De-De-De-De“ schallt durch den Raum, als er die alten Bilder zeigt. Erst leise, dann immer lauter. Gerda Schulz versteht alles, auch wenn sie nicht mehr sprechen kann. Die drei Jahre alten Bilder zeigen die Frau, die jetzt im Rollstuhl sitzt: sie im Grünen, im alten Haus in Neubarnim (Märkisch-Oderland), wo sie bis dato mit ihrem Mann lebte. Das weiße Kaninchen, das damals über die Wiese hoppelte, sitzt heute auf ihrem Schoß im Seniorenheim in der Gubener Straße. In so einem kleinen Korb mit Stroh und Grünzeug.

Die Spannung steigt jeden Morgen. „Welches Tier bringt er heute mit?“, fragen sich die Pfleger im Seniorenheim, an dessen Eingang die Büste von Karl Marx grüßt. Hühner, Tauben, Küken, ein Kaninchen und sogar mal ein Hund – Eckhard Knospe hat immer eine Überraschung im Ärmel. Der kontaktfreudige Rentner aus dem Damaschkeweg ist bei den Pflegern auf Ebene sechs eine Kult-Figur. Jeden Morgen Punkt 9 Uhr kommt der Mann mit den grau-krausen Haaren und dem strahlenden Lächeln, um seine Liebste zu sehen.

Sie kann zwar nicht sprechen, aber sie versteht, dass der Mann es gut mit ihr meint. Sie liebt die Tiere. Ihr Kopf ist leicht gesenkt und sie redet nur in Silben. Dann erzählt er von dem Schlaganfall vor den drei Jahren und dass sie seitdem hier im Pflegeheim des Arbeiter-Samariter-Bundes lebt.

Kennengelernt haben sich die beiden vor elf Jahren durch eine Zeitungsanzeige. Es war am Oderturm. Beide waren verwitwet. „Erst haben wir telefoniert, dann haben wir gesprochen, ich habe von meinen Tieren erzählt“, erinnert sich Knospe, der Landbursche aus Neubarnim (Märkisch-Oderland). Das hat anscheinend eingeschlagen. „Jetzt schon?“, fragte sie nach einer Stunde Kaffee und Kuchen. Es musste sein. Sein Parkticket war abgelaufen. „Du kannst ja mal hierbleiben“, schlug sie nach ein paar Dates vor. Das ging aber nicht. Sieben Pferde, 50 Hühner, 15 Enten, 15 Kaninchen, Hund und Katze versorgen sich schließlich nicht von allein. Doch sie ließ nicht locker. Nach ein paar Treffen kam Gerda Schulz mit nach Neubarnim bei Letschin.

Zurück in der Kantine im Seniorenheim: „Ich hätte sie gerne zu Hause gehabt – aber es geht nicht“, bedauert der Mann mit den Tieren. Um sie wenigstens an den Wochenenden mit zu ihm zu nehmen, hat er eigens seinen Caddy umbauen lassen. Den alten Hof in Neubarnim hat er inzwischen verkauft. Drei Kaninchen, ein paar Hühner und einen Hund hat er heute noch bei sich im Damaschkeweg.

Gerda Schulz muss im Rollstuhl sitzen, kann das Seniorenheim ohne fremde Hilfe nicht verlassen. Aber sie genießt mit jedem Zug die Aufmerksamkeit, die ihr Eckhard Knospe schenkt. Jeden Tag steht er morgens vor der Tür, bis 16 Uhr weicht er nicht von ihrer Seite. An den Wochenenden holt er sie zu sich nach Hause. Die Tiere, die er ihr mitbringt, sind nur der kleinste Teil der Aufmerksamkeit. Er hilft ihr beim Essen, schiebt sie die Oder entlang, streichelt ihre Wangen. Er tröstet sie, ja er küsst sie, wenn sie sich nicht beruhigen kann. Solange, bis das „De-De-De-De-De“ verstummt, wenn er sie in den Arm nimmt. Auf ihrem Schoß sitzt immer noch das weiße Kaninchen.

Die Tiere stören nicht im Seniorenheim – ganz im Gegenteil. „Er transportiert sie in einer Box, danach bleiben sie meist im Zimmer“, verrät Marcel Lindemann, Altenpfleger in Ausbildung. Seine Schützlinge lieben Tiere. So auch Gerda Schulz, in deren Zimmer ein Bild mit den Tieren hängt. „Wenn er nicht wäre, dann würde es ihr vielleicht nicht so gut gehen“, betont Kollegin Nicole Materne-Golz.

Liebe braucht wenig Worte, das wird beim Mittag klar. Gerda Schulz isst selbstständig, nur ab und zu wischt er ihr den Mund sauber. „Wenn ich ihr den Essensplan hinlege, dann zeigt sie mir, was sie will“, sagt Knospe nicht ohne Stolz. Das „De-De-De-De-De“ ist inzwischen verstummt. „Die Liebe ist jetzt anders“, sagt der Mann, der mit seinen Ende 70 noch wie Ende 60 wirkt. Früher sei man mehr für sich gewesen. Das sei heute anders. „Wir sind den ganzen Tag zusammen, machen alles gemeinsam“, sagt Knospe und schaut zu ihr. Und seine Gerda freut sich immer wenn er kommt, egal mit welchem Tier.