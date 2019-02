Premiere gleich ein riesiger Erfolg

Fensterblick: Auch Ingrid Klapprott (r.) von der ortsansässigen Kunst- und Geschenkehütte freute sich beim ersten wesentlich erweiterten Regionalmarkt in Waldsieversdorf über zahlreiche Besucher, die bei der Runde auf dem Hofareal am Waldkautz an ihrem Stand zu Gesprächen und manchem Kauf Station einlegten. © Foto: Thomas Berger

Waldsieversdorf Erstmals wurde am Montag am Waldkautz zu einem Regionalmarkt in größerer Form geladen. Die Veranstaltung wurde mit Hunderten Besuchern gleich ein großer Erfolg. Spannend war auch der anschließende Workshop zur Vermarktung.

Das Ehepaar aus Strausberg, das seinen Namen nicht nennen will, war des Lobes voll. „So etwas sollte es öfter geben“, sagte sie begeistert, nachdem sie und ihr Mann eine Runde an den Ständen gedreht hatten. „Wir sind fündig geworden“, wiesen die beiden auf einen Beutel mit ein paar Käufen, „und wir haben kennen gelernt, welche Erzeuger hier so in der Nähe sind – das weiß man sonst ja nicht.“ Zum Beispiel Fritz Koppel aus Sternebeck mit den Bentheimer Schweinen, die verschiedene Wurstwaren liefern. Zudem lockte das Drumherum, einen Spaziergang durch die Märkische Schweiz schloss das Paar gleich noch an.

In der Tat waren es vor allem Einwohner aus den Orten im Speckgürtel wie Erkner, Petershagen-Eggersdorf und Strausberg bis hin nach Rehfelde, die das Gros der Besucherscharen ausmachten. „Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute werden und dass auch die Kauffreude so groß ist“, sagte Charlotte Bergmann vom Naturschutzparkverein. Auch Ingrid Klapprott von der Geschenkehütte hätte mit einem solchen Ansturm nicht gerechnet, räumt sie ein. Gerade vormittags herrschte richtig Trubel: „Schon gleich in der ersten Stunde von 10 bis 11 Uhr war es brechend voll“, freute sich auch Sabine Pohl von der Naturparkverwaltung. „Den Einheimischen die Vielfalt der Region nahe bringen“, darum gehe es, wie Kurt Zirwes vom Findlingshof aus Ruhlsdorf sagte. Angebote in breiter Form wie eben seine Stein-Kurse, die Flechtwaren von Korbmacher Roland Oppelt oder das, was Ute Boekholt vom Saatgut- und Permakulturgarten Alt-Rosenthal am Stand genau gegenüber so mitgebracht hatte.

Mittendrin die Diedersdorfer Ölmühle, das örtliche Café Tilia mit reicher Kuchenauswahl, die Wriezener Backstube auch mit Brot, die Landfleischerei Auris. Zwei derer, die ebenfalls mit von der Partie waren, durften gleich zum Einstieg in den Workshop anschließend drinnen im Waldkautz das Wort ergreifen. Es funktioniere, sich auf das Prinzip Regionalität zu fokussieren, bekräftigte Stefan Pröse, der Gastronom vom „Alten Forsthaus“. Möglichst alles an Zutaten kauft er von Erzeugern aus der Umgebung ein. Aber es sei teilweise auch sehr mühselig: „Viele liefern nicht, wir fahren teilweise 300 Kilometer, um die Waren abzuholen.“ Das gehe bei dem Betrieb, der jetzt acht Mitarbeiter hat, auch zusätzlich ins Geld.

Egbert Müller, seit 1991 als Landwirt in Hasenholz ansässig, hat bei den Feldfrüchten seither mehrfach umgestellt, die Mutterkuhherde nach zwölf Jahren 2010 wieder abgeschafft, sich dafür als Zusatzangebot auf Damwild verlegt. Inzwischen sind es 40 bis 45 Muttertiere, zwei Hirsche und jährlich um die 35 Kälber, berichtete er. Die Vermarktung von drei Salamisorten, Schinken, Rücken, Keulen, Gulasch und mehr laufe über den Waldsieversdorfer Hofladen an der Chaussee, aber auch die Präsentation gerade auf den regionalen Weihnachtsmärkten sei wichtig. Dort biete man auch Wildsoljanka, Braten, Wild-Burger und Schaschlik an.

Einen Königsweg zur besseren Vermarktung, so ließe sich der knapp dreistündige Austausch im Workshop zusammenfassen, gibt es wohl nicht. Ellen Rußig vom Tourismusverband Seenland Oder-Spree warnte (nicht als Einzige) in der finalen Podiumsrunde davor, sich als Marketingstrategie zu stark auf Berlin zu verlegen. „Ich denke, regionale Produkte sind eines unserer größten Potenziale im Tourismus“, sagte Rußig, die selbst aus der Landwirtschaft kommt. „Was man als Gast mitnimmt, sind ja die Besonderheiten“, also auch die Geschichten, die sich zum Essen auf dem Tisch erzählen lassen. „Jeder hat einen Nutzen davon“, mahnte sie noch mehr Kooperation an: „Warum holt der Hotelier die Brötchen nicht vom regionalen Bäcker, auch wenn sie einen Cent teurer sind?“

Es gehe nicht nur um Preise als betriebswirtschaftliche Zahlen, sondern den Wert von Produkten, den man auch den Kunden bewusst machen müsse, so ein weiterer zentraler Gedankengang. Den stützte auch Marcus Reh. „Ware muss ein Gesicht kriegen“, so der Regionaleinkäufer bei Edeka Minden-Hannover, der in seinem Vortrag unter anderem logistische Herausforderungen angesprochen hatte. Dennoch schaffen es auch Kleinerzeuger wie Imker ins Regal. „Regionalität funktioniert am besten, wenn der Kunde kennt, was er kauft“, lautet seine Erfahrung. Wichtig sei deshalb, zur Marke zu werden, führte Dirk Artmann in seinem Vortrag aus. Bei der heutigen Vielfalt im Sortiment, aber auch der Verunsicherung vieler Verbraucher sei Transparenz zu Herkunft und Identität von Produkten wichtiger denn je. Thomas Kühne von der IHK merkte an, dass es bei den Regionalprodukten weniger um die Grundversorgung gehe, „sondern darum, hochwertige Nischen zu besetzen“.