Mehr Radwege und schnelles Internet gewünscht

Kerstin Unger

Passow (MOZ) Viele Einwohner folgten kürzlich der Einladung zur Vorstellung der Leitlinien über die langfristige Dorfentwicklung der Gemeinde Passow. Es entwickelte sich eine angeregte Diskussion.

Stefan Bolck legte die Vorschläge seines Planungsbüros für alle Ortsteile dar. In Passow wird der weitere Ausbau der Reitwege sowie der Rad- und Wanderwege vorgeschlagen. Angesichts des Reiterhofes im Ort böten sich nachfolgende Gewerbe für Reiter an. Passow als ein Versorgungszentrum für umliegende Orte soll seine Infrastruktur sichern und weiterentwickeln, den Dorfkern stärken, Wohnraumpotenziale nutzen und mit dem Gewerbe Arbeitsplätze vor Ort sichern. Eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Gewerbes sieht das Planungsbüro am Ortseingang an der Umgehungsstraße.

Über den Pferdehof könnte man in Zukunft eine Verbindung zum Erholungsgebiet Kiesgrube schaffen. Auch eine Verbindung nach Wendemark wäre wünschenswert, jedoch schwierig durch die Bahnlinie. Gedanken müsse sich Passow über die Nutzung des ehemaligen Kulturhauses machen.

Für Wendemark sieht das Konzept vom Erhalt der Siedlungsstruktur mit den aneinandergereihten Höfen und Gebäuden vor, zudem eine Wiederbelebung der historischen Gebäude auf dem Gutshof.

In Jamikow als ruhigem Wohnort werden Potenziale im Kernbereich am Gutshof mit dem Sportplatz und Spielanlagen gesehen. Vielleicht, so der Planer, könnte man das historische Gebäude in eine besondere Wohnform wie betreutes Wohnen einbinden.

In Schönow biete sich die Weiterentwicklung touristischer Angebote mit Reiten, Sport, Gastronomie, Beherbergung, Badesee, Vereinsleben mit Bahnanschluss an. Empfohlen wird eine naturverträgliche Entwicklung und Sanierung des Haussees zur Naherholung. Schwerpunkte sind auch der Erhalt der historischen Bausubstanz, der Ausbau der Verbindung zum Bahnhof sowie die Anbindung der Rad- und Wanderwege und der Ausbau des Reitwegenetzes.

Für das typische Angerdorf Briest sehen die Fachleute den Erhalt des ländlichen Charakters mit typischer Nutzungsmischung. Vorgeschlagen wird die Sanierung und Nutzung des Dorfkruges sowie die Umnutzung von leerstehenden Höfen und Gebäuden.

In der Diskussion stießen die Einwohner auf ein nötiges Umdenken, das sich schon aus der Entwicklung der Gesellschaft ergibt. Es wurde gefordert, die Versorgung auf den Dörfern auszubauen. Derzeit sei der Trend umgekehrt, hieß es. Volksbank und Post schlossen ihre Filialen. Das sei der Zug der Zeit, machte Amtsdirektor Detlef Krause deutlich. „Der Zahlungsverkehr findet bei der jungen Generation zu Hause am Rechner statt. Für die Generation, die Banken noch nutzt, muss der Übergang gestaltet werden.“ Ähnliches gelte für das Einkaufen.

Ob denn eine Entwicklung am Baggerpfuhl zu erkennen sei, wurde gefragt. Seit zwei Jahren beschäftigt man sich in Passow mit einer möglichen Nutzung. Inzwischen gebe es naturschutzrechtliche Dinge, die gerade mal eine Badestelle realistisch erscheinen lassen. „Manches ist nicht zu verstehen“, meinte Bürgermeister Walter Henke. „Da wird Landwirtschaft betrieben, andere Dinge darf man nicht. Als Alternative sollten wir den Schönower Haussee für die Naherholung sichern.“

Jamikower appellierten, die Radwege nicht aus dem Auge zu verlieren und sich um den Internetausbau zu kümmern. Entsprechende Verträge wurden mit dem Landkreis gemacht, entgegnete Detlef Krause. Für Unternehmen ist das die erste Frage, wenn sie investieren wollen.“

Der Jamikower Ortsvorsteher Jörg Gerber vermisste im Plan eine Radwegverbindung zwischen Schönow und Passow. „Wir haben für kurze Wege noch Betätigungsbedarf“, bestätigte der Amtsdirektor. „Die Genehmigung vom Naturschutz zu bekommen, ist ein dickes Brett. Aber wir sollten keine Scheu haben, daran für die Zukunft festzuhalten“, meinte er. Bevor Geld für die Planung ausgegeben wird, sollte aber geprüft werden, was umsetzbar ist oder mit anderen Maßnahmen zu koppeln, ergänzte Bürgermeister Walter Henke.

Es kam auch noch eine Nachfrage, was mit dem Kulturhaus passiert. Mehrere Versuche, eine Perspektive zu finden, seien gescheitert, erklärte der Amtsdirektor. „Wir müssen sehen, was wir wollen, Nutzung oder Abriss.“ Eine Nachnutzung wie der Planer empfahl, sei schwierig, auch wegen der Eigentumsverhältnisse.

Für kurze Wege der Leute in der Region wurde vorgeschlagen, auf dem Bahnhof neben überregionalen Zügen auch Regiobahnen einzusetzen. Es wäre auch sinnvoll, den Bahnhofsplatz als Umschlagplatz für Busse zu nutzen, so Walter Henke. Darüber wurde zwar schon gesprochen, aber nie bis zum Ende. Alle Verantwortlichen müssten dafür an einen Tisch.

Auch über eine bauliche Verdichtung zwischen dem Dorf und dem Bahnhof wurde gesprochen. Eine bauliche Entwicklung sei bahnhofsrechtlich nicht machbar, erklärte Stefan Bolck. Aber eine attraktivere Verbindung nehme er mit für die Planung. Aus den Ideen zum Verkehr wie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder eine Fahrradausleihe am Bahnhof sowie eine Radweganbindung nach Briest ließe sich vielleicht in der Zukunft ebenfalls etwas machen.