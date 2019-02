Virtuoses Jazz-Folk-Trio als „Nachtisch“

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Das gab es bislang so auch noch nicht im Brau- und Brennhaus: Ein Dinner (auch wahlweise vegetarisch) mit einem Streichertrio im festlichen Kronensaal. Inmitten der Tische eine Bühne mit drei Streichern der Extraklasse, so dass sich die Gäste auf einen wunderbar virtuosen „Nachtisch“ freuen können.

Solcherart Erlebnisgastronomie, zu testen am Sonnabend, 19 Uhr, gehört zu Ideen, die sich in jüngster Zeit in der Zusammenarbeit der verschiedenen Partner auf dem Schlossgut Altlandsberg herauskristallisiert haben. Bietet sich die Räumlichkeit in dem gelungen sanierten Gemäuer doch nicht allein für Hochzeitsgesellschaften an.

Die drei groovenden Streicher Paul Bremen (Geige und Bratsche), Anna-Sophie Dreyer (Bratsche) und Veit Steinmann (Cello) von DuckTapeTicket jedenfalls haben so ziemlich alles drauf – ob Jazz, Pop oder Folk. Scheinbar Gegensätzliches werde verbunden, bilde etwas Neues, Eigenes. „Man merkt ihnen den Spaß am Musizieren an – schön verrückt, beschwingt und mit unverkennbarem Sound“, schätzt der Geschäftsführer der Schlossgut Altlandsberg GmbH, Stephen Ruebsam, ein. Nicht umsonst sei DuckTapeTicket 2013 zum Gewinner des Future Sound Wettbewerbs der Leverkusener Jazztage gekürt worden“.(red)

Jazz-Trio „DuckTapeTicket“ (musikalisches Dinner, 35 Euro), Sonnabend, 19 Uhr, Brau- und Brennhaus Altlandsberg, Karten: Stadtinformation Altlandsberg, www.reservix.de