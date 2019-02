Pilotprojekt Kinderfeuerwehr

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine Uniform hat sie noch nicht. Aber sie ist bereits voller Pläne. Christin Hering will eine Kinderfeuerwehr in Sommerfelde aufbauen. Zuvor muss die 37-jährige Eberswalderin jedoch eine Ausbildung absolvieren.

Auch wenn die Eberswalder Feuerwehr – entgegen dem Landestrend – in den vergangenen Jahren gewachsen ist, so gibt es doch hier und da Nachwuchssorgen. In den Jugendwehren trainieren derzeit 46 Mädchen und Jungen. Mitunter endet der Einsatz, wenn die jungen Leute die Region verlassen, um beispielsweise auswärts eine Berufsausbildung aufzunehmen oder ein Studium zu beginnen.

Je stärker die Jugendabteilungen sind, desto größer sind folglich die Chancen für die Einsatzmannschaften, die aktiven Kräfte, Nachwuchs zu akquirieren. Sozusagen aus den eigenen Reihen. Dies ist auch der Ansatz für Christin Hering. „Gerade Kinder sind doch für die Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme.“ Diese Begeisterung gelte es zu nutzen. Die Jugendwehren nehmen Kinder zumeist ab acht bzw. zehn Jahren auf. „Wir wollen mit sechs beginnen.“ Sportvereine beispielsweise „verpflichten“ Schützlinge ebenfalls in diesem Alter. Zudem will Hering ein „Angebot für die Kleinen im Dorf“ schaffen. Häufig sei die Feuerwehr ja der Mittelpunkt, mitunter sogar die noch einzige „Einrichtung“ im Ort. „Wir wollen die Kinder spielerisch an das Thema Brandschutz und Feuerwehr heranführen“, betonte die 37-Jährige. Andere Bundesländer hätten bereits sehr positive Erfahrungen mit Kinderfeuerwehren. ziel sei, die Idee beim Sommerfest der Wehr am 31. August öffentlich vorzustellen.

Auf der Jahreshauptversammlung am Freitag in Spechthausen wurde Hering in die Feuerwehr aufgenommen. Ihr Partner, Axel Gora, leitet seit September 2018 die freiwillige Mannschaft von Sommerfelde. In den nächsten Wochen will die Mutter zweier Kinder die Grundausbildung absolvieren und die Qualifizierung zum Jugendleiter.

Feuerwehrchef Nikolaus Meier begrüßte das Projekt ausdrücklich und sicherte seine Unterstützung zu. Dies auch in der Hoffnung, dass das Sommerfelder Beispiel vielleicht Schule macht in Eberswalde. Anerkennung für die Initiative gab es ebenso von Bürgermeister Friedhelm Boginski. (vp)