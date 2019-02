Den Pendlern auf der Spur

Hans Still

Wandlitz In der Gemeinde laufen ernsthafte Bemühungen mit dem Ziel an, die Zahl der Pkw-Pendler spürbar zu reduzieren. Daher soll es nun Befragungen geben, um gezielter Busse der Barnimer Busgesellschaft einzusetzen, die die Pendler zu ihrer Bahn bringen.

Bislang fristete die Wandlitzer Arbeitsgemeinschaft Öffentlicher Personennahverkehr (AG ÖPNV) eher ein Nischendasein. Zwar gründete sich die AG schon im Mai 2018, aber so richtig wollten keine Aktivitäten entstehen. Das änderte sich erst mit einem Antrag der SPD-Fraktion, demnach die Situationen auf den Parkplätzen vor den NEB-Bahnhöfen geprüft werden sollen. Innerhalb der nächsten Wochen wollen die AG-Mitglieder nun herausbekommen, wie die Heidekrautbahn noch attraktiver für Pendler werden könnte.

Anfangspunkt der Überlegungen ist die Erkenntnis, dass es wohl kaum das Ziel sein kann, vorzugsweise in Basdorf noch mehr Parkplätze oder gar Parkhäuser zu errichten, weil dort der Ansturm beständig zunimmt. Basdorf darf sich bereits über den 30-Minuten-Takt freuen, daher steigen viele Pendler zuerst daheim ins Auto, um nach Basdorf zu gelangen. „Dem müssen wir endlich wirksam begegnen“, merkte am Montagabend die AG-Vorsitzende Gabriele Bohnebuck (Linke) an, um anschließend einen Fragebogen vorzustellen, der demnächst unters Pendlervolk gebracht werden soll.

Gefragt wird natürlich anonym, nichts anderes wäre heute noch vorstellbar. Von Interesse sind die Zusteigepunkte zur Bahn. „Wie kommen Sie an Ihren Haltepunkt“, ist eine Frage. Auch will die AG wissen, ob denn die Bereitschaft vorliegen würde, mit dem Bus zur Bahnstation zu fahren. Von Interesse sind die Häufigkeiten der Bahnnutzung innerhalb der Woche sowie an den Wochenenden wie auch der Umstand, ob sich immer im Zug ein Sitzplatz finden würde.

Anfangs war geplant, Bahnreisende mit der Umfrage zu konfrontieren, doch am Montag einigten sich die AG-Mitglieder auf einen anderen Verfahrensweg. Nunmehr soll die Wandlitzer Pressesprecherin Elisbeth Schulte-Kuhnt bis zum nächsten Redaktionsschluss des Wandlitzer Amtsblattes den Fragebogen ins Blatt hieven und auch ein entsprechendes Vorwort schreiben, um die Leser zur Bereitschaft zu animieren, sich mit der Umfrage auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten geplant. Wenn in der Woche vom 4. März bis zum 6. März die Wandlitzer Ortsbeiräte tagen, will jeweils ein Mitglied der AG ÖPNV in allen Ortsteilen dabei sein, um das Anliegen zu erklären. Die Ortsbeiräte sind dann aufgerufen, sich mit den schon bestehenden Buslinien im Ort auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob es Änderungswünsche geben würde. Sebastian Oehmicke aus Lanke regte eine weitere Überlegung an. „Wir sollten wirklich darüber nachdenken, ob das Netz der Bushaltestellen ausreicht. Wenn ich die geplante Bebauung in Basdorf so betrachte, dann könnte es später mit den vielen kommunalen und privaten Wohnungen weitere Fußwege geben. Besser wäre, wir machen uns schon jetzt Gedanken.“

Nicht direkt in Windeseile, aber doch etwas zügiger soll es dann an die Auswertung der Umfrageergebnisse gehen. „Wandlitz ist nach meinem Wissen die einzige Barnimer Kommune, die beim Landkreis keine zusätzlichen Busleistungen bestellt. Dabei haben wir einen Riesenbedarf, und wir müssen auch dazu kommen, etwas Geld für den ÖPNV in die Hand zu nehmen“, argumentierte Gabriele Bohnebuck. Weil aber spätestens nach den Sommerferien sämtliche Vorhaben für den Etat 2020 feststehen sollten, ist letztendlich doch Eile geboten.

Zudem wurde am Montagabend ein zweites Problem identifiziert: Am 26. Mai werden neue Parlamente gewählt. Das bedeutet, es wäre gut, wenn die neue Gemeindevertretung die Initiativen aufnehmen würde.