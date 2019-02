Künftige Erstklässler werden geprüft

Bettina Winkler

Heinersdorf (MOZ) Aufgeregt und etwas ängstlich macht sich die sechsjährige Emma mit ihren Eltern Ronja Marowski und Michael Winnige auf den Weg zur Heinersdorfer Grundschule.

Sie brauchen nicht lange warten, Termine wurden im Vorfeld vergeben. Kaum betritt Emma das Sekretariat, wo ihre Daten aufgenommen werden, ist die Angst verflogen. Aufgeschlossen antwortet die kleine Arensdorferin auf die Fragen von Lehrerin Anne Schulz. „Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du?“ Emma weiß die Antworten. Auch mit Mengen, Farben, Formen und Zahlen gibt es keine Probleme. „Wir waren selbst vor zwanzig Jahren hier auf der Schule“, sagen die Eltern und freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt ihrer Tochter.

Die Aufnahmegespräche der künftigen Erstklässler laufen in Heinersdorf noch bis Freitag. 37 Anwärter hat Schulleiterin Andrea Hartwig auf ihrer Liste, die das Amt zugeschickt hat. „Ob wir so viele Schulanfänger schließlich aufnehmen, steht noch nicht fest“, sagt sie. Es gibt Anträge auf Rückstellung. Auch ein Wechsel zu anderen Schulen – zum Beispiel in freier Trägerschaft – wird von manchen Eltern gewünscht.