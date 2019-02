Öffentliches WC fehlt noch immer

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Noch immer gibt es am Bahnhof Oranienburg keine Möglichkeiten für dringende Bedürfnisse. Weil das Münz-WC defekt ist und vor der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes kein Ersatz geschaffen wird, steht lediglich die Toilette im Fahrradparkhaus bereit. Dort muss jedoch bei der Wache um einen Schlüssel gebeten werden. Die Wache ist aber nicht dauerhaft vor Ort. Für die automatische Nutzung musste zunächst eine neue Tür geliefert werden. „Darauf haben wir länger gewartet“, erklärt Heidrun Gassan von der Stadtverwaltung. Jetzt werde „frühestens in der nächsten Woche“ auch der Münzautomat zum Öffnen der Tür geliefert und eingebaut.

Wiederholt gab es Kritik, weil der Bahnhof derzeit ohne öffentlich zugängliches WC ist. Eine Oranienburgerin berichtet, dass sie bei McDonalds zuerst zum defekten Münz-WC und dann zum Döner-Imbiss in der Schulstraße geschickt wurde. Der Bahnhof verfügt über keine öffentliche Toilette, das gilt auch für die Geschäfte im Gebäude.

Die Eingangstür am defekten Münz-WC wurde am Dienstag fest verschraubt. „Das Klo ist kaputt und zugeschissen“, erklärte der Handwerker die Maßnahme. Die neuen Münz-Toiletten sollen im Zuge der Platzumgestaltung an den Bahndamm rücken. (kd)