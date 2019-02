Mit einem Löwenjungen auf Zeitreisen

Simone Weber

Rathenow Für seinen Sohn dachte Matthias Arnold Geschichten weiter und entwickelte daraus Hörspiele. Zwölf Geschichten hat er so bereits erdacht - acht davon sind als Hörspiele schon zu bekommen. Wie solch ein Hörspiel entsteht, erfuhren Zweitklässler der Rathenower Jahn-Grundschule an einem Projekttag mit dem Oranienburger.

„Warum soll man irgendwelche fiktionale Geschichten erfinden. In unserer Geschichte gab es so viele interessante Menschen, die eine bahnbrechende Erfindung gemacht haben oder die Geschichte beeinflussten“, fragte sich Matthias Arnold. „So erfand ich den alten aber pfiffigen Löwen-Opa, der seinem aufgeweckten Enkel Leo immer wieder fantasievolle Abenteuergeschichten erzählt.“ Auf diesem Grundgedanken fußen die Geschichten des siebenjährigen Leo. Er entdeckt die Abenteuermaschine seines Opas und reist durch die Zeit. Dabei trifft er auf Erfinder wie Thomas Edison oder den Physiker Albert Einstein – zunächst als sie in ungefähr gleichem Alter sind wie Leo.

Von der Geschichte bis zur fertigen CD dauert es ungefähr vier Monate. Ausgangspunkt zur Hörspiel-Produktion ist, nach der Idee, ein dicker Ordner mit den Texten und Dialogen. Anhand verschiedener Beispiele von mp3-Tonspuren fanden die Schüler der Klasse 2a heraus, dass gesprochener Text allein recht langweilig ist. So kommen Geräusche und Musik dazu, die bestimmte Stimmungen vermitteln und den Zuhörer mitnehmen. „Bevor eine CD veröffentlicht wird, habe ich sie selbst zirka 200 Mal gehört“, sagt Arnold, der in seinem Berufsleben für den Schnitt von TV-Produktionen zuständig ist. „Letzte Instanz ist immer noch mein heute siebenjähriger Sohn Tobias.“ Den Erzähler spricht Matthias Arnold selbst.

Anfang Februar ist die 8. Leo-Geschichte „Eine Schnitzeljagd durch Raum & Zeit. Teil 2“ auf CD erschienen. Unter dem Motto „Hören macht schlau!“ enthält jede Hörspiel-Folge zusätzlich ein Quiz und weiterführende historische Informationen. In anderen Geschichten lernt Leo auch Archimedes, Mozart und Bruce Lee kennen, reist in den Wilden Westen, zu den Piraten und den Dinos. Mehr Informationen, inklusive Hörproben, findet man auf www.abenteuermaschine.de sowie in Leos Abenteuerwelt in den sozialen Netzwerken.

„Tolle Geschichten. Ein tolles Projekt für die Kinder“, schwärmte Klassenlehrerin Annerose Meier. Beim Besuch in Rathenow fand Leo neue Freunde, und jeder der Schüler bekam eine Hörspiel-CD. Geburtstagskind Lukas erhielt noch ein „Leo“-T-Shirt. Seine Mutter regte den Projekttag an. „Lukas ist ein großer Fan von Leos Geschichten“, erzählte Nicole Weber. „Wir sind zur letzten Buchmesse nach Leipzig gefahren, weil Lukas den Macher hinter Leo unbedingt einmal treffen wollte.“