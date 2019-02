Sommerfest in Woltersdorf auf der Kippe

Mara Kaemmel

Woltersdorf (MOZ) Zwei Jahre hintereinander hat Ulrich Reich mit dem Woltersdorfer Sommerfest auf der Maiwiese Verlust gemacht. Ein drittes Mal will der Eventmanager nicht auf den Kosten sitzenbleiben.

Auf die Anfrage der Sozialamtsleiterin Jenny Loponen, ob er das diesjährige Sommerfest vom 9. bis 11. August organisieren wolle, antwortete er per Email erst einmal mit Nein. Im Sozialausschuss kam das Sommerfest deshalb am Montag auf Antrag von Bürgermeisterin Margitta Decker als Zusatzpunkt auf die Tagesordnung.

Sozialamtsleiterin Jenny Loponen übermittelte den Standpunkt des Veranstalters: „Wenn die Gemeinde keinen festen Betrag in Höhe von 10 000 Euro für das Bühnenprogramm zusichert, wird er es nicht mehr machen.“ Bislang hatten die Gemeindevertreter eine Finanzierung aus dem Haushalt wiederholt abgelehnt. Das Fest soll aus Spenden finanziert werden. 2017 wurden 8200 Euro eingeworben, 2018 sogar nur 6200 Euro. Die Kosten bezifferte Ulrich Reich in einer groben Aufstellung in beiden Jahren jeweils mit 14 000 Euro.

Und ein anderer Veranstalter? Diese logische Frage wehrte Jenny Loponen gleich ab. „Ich werde keinen anderen finden“, erklärte sie. Denn Ulrich Reich war bei der Ausschreibung 2016 der einzige, der sich bereit erklärt hatte, das Fest auf eigenes Risiko zu veranstalten. Alle anderen hatten eine Kostenbeteiligung der Gemeinde gefordert.

Sebastian Meskes (Linke) meldete sich als erster zu Wort: „Von mir gibt es ein klares Ja zu dem Zuschuss, wenn er mit den Spenden verrechnet wird.“ Eine Art Ausfallbürgschaft wolle Ulrich Reich nicht, erklärte Jenny Loponen. „Die Spenden müssen zusätzlich zur Verfügung stehen.“ Margitta Decker schaltete sich in die Diskussion mit dem Verweis auf Nachbargemeinden ein, die für ihre Sommer- oder Heimatfeste Geld in die Hand nehmen. „Sie rechnen mit zwei Euro pro Einwohner, das wären bei uns 17 000 Euro.“

Jenny Loponen drängte schließlich auf ein Votum. „Die Zeit läuft uns davon. Gibt es nicht bald eine Entscheidung dazu, hat Ulrich Reich auch bei einem Ja kaum Zeit, ein vernünftiges Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen.“ Stefan Grams (Bürgerforum) sprach sich gegen eine übereilte Entscheidung aus. „Unsere Fraktion war immer gegen eine Finanzierung aus dem Haushalt. Diese Haltung mag überholt sein, aber wir sollten das Thema noch einmal im Finanzausschuss diskutieren.“ Die übrigen Ausschussmitglieder stimmten zu.