Besucherstärkstes Jahr

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Das vergangene Jahr bleibt nicht nur wegen seines tollen Sommers in Erinnerung. Im Eberswalder Zoo blickt man auf das Jahr 2018 als das besucherstärkste seit seiner Gründung. Zooschulkinder und Besuchern bei Aktionen wie der großen Aufräumaktion „Bock auf Zoo“ (72 600) sind so 289 577 Gäste durch die Anlage spaziert. Darunter sind mehr als 91 000 Erwachsene und 23 600 Kinder gewesen. Die Monate Mai und Juli waren dabei am stärksten besucht. Wegen vieler parallel laufender Bauprojekte sei man mit dem Jahresrückblick etwas spät dran, sagte Zoochef Bernd Hensch diese Woche. Unter den größten Projekten ist derzeit das Urwaldhaus, dessen Außenfassade in diesem Jahr fertiggestellt wird.

Unter den Besuchern konnten auch gut 40 000 polnische Gäste begrüßt werden. Das sind 5000 mehr als im Jahr davor. Hensch erklärt sich das durch Werbung, die man überall in Stettin in Bus und Bahn findet.

Inzwischen habe man auch die Einwürfe im Wunschbriefkasten auswerten können, sagt Bernd Hensch. Der Zoo stellt diesen immer in den letzten beiden Wochen im Jahr vor der Zooschule am Urwaldhaus auf. Neben Wünschen und Vorschlägen wandert so auch häufig Lob in den Briefkasten. Unter den häufigsten Wünschen sind neue Tierarten. Große Tiere wie Giraffen oder Elefanten, wie immer mal wieder von Kindern gewünscht, will der Zoo aber nicht aufnehmen, sagt Bernd Hensch und begründet das mit dem großen Platzbedarf dieser Tiere. „Dafür sind wir einfach zu klein.“

Kleine Pandas, auch rote Pandas genannt, aufzunehmen, komme eventuell infrage, wenn der Anbau von verschiedenen Bambusarten, Hauptnahrungsquelle der Tiere, endlich gelinge. Man wolle nicht auf den Import angewiesen sein, sagt Bernd Hensch. Der Zoochef könnte sich außerdem vorstellen, weitere öffentliche Fütterungen bei anderen Tierarten einzuführen.

Dass die Spielplätze aufgehübscht werden, diesen Wunsch will der Zoo eh angehen. Am Rande des Eiszeiterlebnispfads, der die Besucher über die Gehege führen wird, sollen weitere Attraktionen entstehen. Dem Zoodirektor schwebt etwa eine begehbare Erdkugel vor.

Im Eberswalder Tierpark leben Vögel, Säuger, Kriechtiere, Spinnentiere, Knochenfische und Amphibien. Die Zahl der im Zoo lebenden Tiere ist in 2018 leicht gestiegen. 1241 Bewohner und damit 40 mehr sind es zum Ende des Jahres gewesen. Inzwischen sind weitere Jungtiere hinzugekommen. Allerdings sind es nun nur noch 138 Formen, während es in 2017 noch 142 waren. Zum Ziele des Artenschutzes züchtet der Zoo natürlich auch selbst. 287 Tiere sind Eigenzuchten des Eberswalder Tierparks. (jle)