Neue Planung wird nötig

Dauerhafte Ausstellung: Die will der Geschichtsverein Gusow-Platkow im Bahnhof etablieren. Wie im Mai 2018 (Foto) gab es wiederholt schon Schauen für einen Tag. © Foto: Johann Müller

Trauriger Anblick: Den bietet das Bahnhofsgebäude in Seelow seit einiger Zeit. Es ist rundum besprüht worden. Die Fensterscheiben wurden zerstört. Es wurden schützende Platten angebracht, um die Schäden nicht noch größer werden zu lassen. Die Stadt will das 1875 errichtete Backsteinhaus nun sanieren. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Bahnhof der Kreisstadt sollen in diesem Jahr Bauarbeiten beginnen. Die Fördermittel sind bewilligt. Es muss jedoch umgeplant werden, da die Nutzung der oberen Etage eine andere wird als ursprünglich geplant.

Wer lange nicht am Bahnhofsgebäude vorbeigekommen ist, der erschrickt beim derzeitigen Anblick. Vandalen und Graffiti-Schmierer haben den Backsteinbau komplett verschandelt. Selbst auf Vordächer sind Unbekannte gestiegen, um bis zum Dach Graffiti zu sprayen. Alle Fenster sind mittlerweile fest verschlossen. „Weil sie eingeworfen worden sind“, erklärte Planer Jens Ripp im Bauausschuss der Stadt. Im Gebäude liegen Steine aus dem Gleisbett, die offensichtlich zum Einwerfen genutzt wurden. Ripp machte anhand von Bildern deutlich, wie sehr Vandalen dem Gebäude zugesetzt haben. 2014 hatte das Seelower Planungsbüro mit den ersten Entwürfen für die Sanierung des Gebäudes begonnen. Da waren sämtliche nach der Wende von der Bahn durchgängig erneuerten Fenster und Eingangstüren noch in Ordnung. Das Gebäude wirkte als Gesamtkomplex. Und soll dies auch künftig wieder, so das Ziel der Stadt.

Die Sanierung ist nur mit Fördermitteln zu stemmen. 2018 erhielt Seelow nach einer ersten Ablehnung dann doch den Bewilligungsbescheid aus dem Interreg-Programm. Das heißt, parallel werden auch Vorhaben auf polnischer Seite mit EU-Mitteln finanziert – „Stätten der Erinnerung“ im ehemaligen KZ Sonnenburg sowie in der einstigen Wagner-Villa in Kostrzyn. Seelows Bahnhof ist mit 1,7 Millionen Euro dabei das größte Projekt.

Thomas Drewing vom Bauamt der Stadt machte im Fachausschuss die veränderte Lage deutlich. Bis Herbst 2018 waren die Beteiligten davon ausgegangen, dass Seelow mit dem Umland eine Verbandsgemeinde bildet. Damit wäre der Platz im Rathaus und im erworbenen Sparkassengebäude knapp geworden. Der Bereich Wirtschaft und Tourismus sollte mit ins Bahnhofgebäude. Das ist mit der Absage der Verbandsgemeinde vorerst vom Tisch.

Das heißt, dass die Stadt ein neues Nutzungskonzept braucht. Im Untergeschoss soll wie geplant das Museum des Geschichts- und Heimatvereins Gusow-Platkow ein Domizil erhalten. Im Obergeschoss ist zudem weiterhin der Ausbau einer Wohnung für Projektarbeit vorgesehen. Die weiteren einst als Büros angedachten Räume sollen nun Wohnungen werden, so der Vorschlag der Verwaltung. Jens Ripp stellte die Grundrisse, Treppenaufgänge und Veränderungen vor. „Die Schaffung von Wohnraum wird jedoch nicht gefördert“, machte Drewing deutlich. Die Mitglieder des Ausschusses waren aufgefordert, die neue Variante mit dem Ausbau für drei Wohnungen zu diskutieren. Was zur Folge hat, dass die Stadt diese Kosten aus dem Förderpaket herausrechnen muss.

„Wir haben Handlungsbedarf“, machte Wolfgang Heinze (Linke) deutlich. „Uns bleibt letztlich nur dieser Weg. Es wäre auch müßig, jetzt den einstigen Vorhaben nachzuhängen. Wir müssen agieren, denn es wird immer teurer.“ Das hatte Jens Ripp anhand von Zahlen verdeutlicht. Seit 2015 sind die Baupreise um 12,9 Prozent gestiegen. Hinzu kämen Kosten für die durch Vandalismus entstandenen Schäden.

Der Planer erhielt den Auftrag, diese Kosten zu ermitteln. Die Verwaltung muss noch einmal ein Gesamt-Finanzierungskonzept vorlegen. Die nun nicht mehr förderfähigen Kosten sind nun frei zu finanzieren. Mitte des Jahres sollen erste Sanierungsarbeiten beginnen.