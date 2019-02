Grundstücksangebot mit Vorbehalt

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wie mehrere Nachbargemeinden hat auch Fredersdorf-Vogelsdorf dem Landkreis eine Fläche für den Bau eines neuen Gymnasiums angeboten. Offeriert wird ein Gelände an der Landstraße in Fredersdorf-Nord, das in Erbbaupacht abgegeben werden soll.

Bürgermeister Thomas Krieger hat in der jüngsten Hauptausschusssitzung informiert, dass der Landrat die Kommunen im Schulplanungsbezirk Ende Januar um Vorschläge für geeignete Flächen gebeten habe, die man dem Kreis als Gymnasiumsstandort zur Verfügung stellen würde. Bis Mitte Februar war dafür Zeit. „Wir haben dem Kreis entsprechend der Beschlusslage die Fläche an der Landstraße vorgeschlagen“, erklärte Krieger.

In dem Schreiben nach Seelow wird darauf verwiesen, dass das Areal ca. 32 000 Quadratmeter groß ist. Damit sei nicht nur die geforderte Baufläche von mindestens 14 000 Quadratmetern für ein vierzügiges Gymnasium mit Sportplatz vorhanden, sondern auch ausreichend Platz für Abstandsflächen oder Dinge über das Flächenpflichtprogramm hinaus wie ein Schulgarten. Zudem gebe es ausreichend Erweiterungsflächen für einen gegebenenfalls notwendig werdenden weiteren Zug und/oder Ausgleichsflächen.

Fredersdorf-Vogelsdorf führt weiter an, dass ein zukünftiges Gymnasium am Standort Landstraße in Fredersdorf-Nord für alle Kinder und Jugendlichen der Kommunen im Einzugsbereich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen wäre. So liegt der S-Bahnhof Fredersdorf etwa 1,7 Kilometer entfernt, wäre der Schulstandort binnen drei Gehminuten von der derzeit nächstgelegenen Bushaltestelle erreichbar, die wiederum nur vier Bus-Fahrminuten vom S-Bahnhof entfernt sei. Die Station wird von den Linien 933 und 948 angefahren – letztere zur Hauptverkehrszeit im 20-Minuten-Takt. Zudem binde die Linie 948 Petershagen und Bruchmühle an. Vom S-Bahnhof Strausberg-Nord bis zur Station Bruchmühler Straße betrage die reine Fahrzeit mit S-Bahn und Bus nur 21 Minuten, vom S-Bahnhof Hoppegarten nur elf, wird argumentiert.

Angesichts der vorhandenen fünfzügigen Gymnasien in Strausberg, Rüdersdorf und Neuenhagen sei damit zu rechnen, dass ein Standort in Fredersdorf-Vogelsdorf vor allem von Schülern aus der Gemeinde selbst sowie aus Petershagen und Altlandsberg angewählt würde. Ohnehin werde es im Schulplanungsbereich II mit Hoppegarten, Neuenhagen, Fredersdorf-Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf nach Prognosen des Landes im Jahr 2030 fast 8500 Kinder unter 15 Jahren geben, im Planungsbezirk I mit Strausberg rund 800 weniger. Es erscheine nicht sinnvoll, „den bereits jetzt sehr großen Schülerpendlerverkehr“ noch zu verstärken, heißt es.

Eine Schulbuslinie von Altlandsberg zur Bruchmühler Straße wäre indes problemlos möglich. Es könnte auch eine neue Bushaltestelle Gymnasium eingerichtet werden, so dass die Gehzeit zur Schule noch einmal um ein bis zwei Minuten und die Fahrzeit von der S-Bahn um rund eine Minute reduziert werden würde.

Sollte der Kreis sich für diesen Standort entscheiden, würde die Verwaltung der Gemeindevertretung den Bau eines Gehwegs von der Landesstraße zum Gymnasium vorschlagen, um die Schulwegsicherheit sicherzustellen, stellt Krieger in Aussicht. Allerdings findet er auch eine Bedarfsampel zur Überquerung der Landesstraße angebracht.

Für Gymnasiasten, die lieber mit dem Rad kommen, wäre der offerierte Platz ebenfalls geeignet. Bis zu 15 Minuten mit dem Fahrrad seien Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren problemlos zumutbar, heißt es. Für einen Großteil der Schüler des dicht besiedelten Einzugsbereichs wäre der Standort gut per Rad erreichbar, lnfrastruktur bereits teilweise vorhanden. So gebe es an der L 30 (Fredersdorfer/Altlandsberger Chaussee) in Fredersdorf bereits beidseitig Gehwege mit Radfahrer frei, und in den nächsten Jahren wolle Altlandsberg daran anschließend einen Radweg zwischen der Stadt und Fredersdorf-Vogelsdorf bauen.

In dem Schreiben wird zudem verdeutlicht, dass für das Areal zügig Baureife hergestellt werden könnte. Noch sei es zwar im Flächennutzungsplan weiß, das heißt, ohne Festlegung, aber es gebe eine Einmessung, ein Baugrundgutachten, das „problemlose Bebaubarkeit“ attestiere, sowie verschiedene weitere Untersuchungen. Eine angrenzende Freifläche sei für Freizeitnutzung vor allem für Zwölf- bis 16-Jährige vorgesehen, so dass sich Synergien ergeben könnten. Für die Fläche soll ein Bebauungsplan aufgelegt werden. Bei Voruntersuchungen war bereits ein Schulneubau mit Sportanlagen angedacht.

Krieger macht deutlich, dass er gemäß Beschluss der Gemeindevertretung dem Kreis die Fläche zur Erbbaupacht auf 99 Jahre mit einer Pacht von einem Euro pro Jahr anbieten könne, wobei eine Nutzung als Gymnasium im Vertrag festzulegen wäre. „Wir gehen davon aus, dass dies der gewünschten unentgeltlichen Überlassung gleichkommt“, schreibt er. Ansonsten bitte er um ein Signal.

Allerdings wird in dem Papier auch ein Vorbehalt formuliert: Das Grundstück sei nur verfügbar, sofern es Baurecht für den Neubau der vierzügigen Oberschule am Sportplatz Vogelsdorf gebe und somit eine Nutzung der vorgeschlagenen Fläche als Alternativstandort für den Oberschulbau nicht notwendig werde. Voraussichtlich bis Mai werde es dazu Klarheit geben, schätzt er.